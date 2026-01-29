陳菊請辭監察院長獲准 賴清德：感念一生為民主奉獻



陳菊請辭並獲准免職的消息於昨天曝光後，在政壇引發廣泛討論。總統賴清德今天（29日）透過臉書發文說明，陳菊因健康狀況所需，必須長期接受治療與復健，近期再度提出請辭，他表示「我也勉予同意」。賴清德同時感性致意，感謝陳菊多年來為人權與民主所付出的努力，並期盼她能安心休養、專心復健，早日恢復健康。

總統府昨天發布總統令指出，監察院監察委員、同時兼任監察院長與國家人權委員會主任委員的陳菊已提出辭呈，經核准後予以免職，並自民國115年2月1日起生效。

賴清德今天在臉書再度提及此事，進一步說明陳菊因健康因素，需長期治療與復健，因此再次提出辭呈，「我也勉予同意」。他並指出，陳菊曾是美麗島事件受刑人，一生為民主付出與犧牲，歷任國民大會代表、高雄市市長及總統府秘書長等重要職務，長年投入公共事務，對國家與社會貢獻良多。

賴清德也回憶，自己過去擔任台南市長期間，陳菊正任高雄市市長，兩人曾彼此支援、攜手推動城市行銷。此後即便各自在不同崗位服務國家，私下閒聊時，話題仍經常回到台灣的民主發展與未來方向。文章最後，賴清德再次表達由衷感謝，表示感念陳菊一生投入人權與民主的心力，並祝福她能好好休養、專心復健，期盼早日康復。（責任編輯：殷偵維）

