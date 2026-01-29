即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

監察院長陳菊自2024年底因病入院請假迄今已逾1年，總統府昨（28）日發布總統令，證實陳菊請辭獲准，自2月1日起生效，總統賴清德並委請副院長李鴻鈞代理院長一職。對此，民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（29）日受訪時表示，陳菊在請假期間捐出全額、近470萬元薪資，也曾多次向賴總統請辭，最後由賴總統勉予同意；同時，陳菊在擔任高雄市長12年間全力建設高雄，更是美麗島世代為台灣爭取民主自由的重要前輩，呼籲藍白不應蓄意非議，並期盼她能早日康復。





今早10時40分，賴瑞隆在立法院紅樓地圖區接受媒體聯訪。針對陳菊請辭監察院長以及目前病況，他指出，陳菊院長一直都非常關心國政，也全力推動各項政務；但她因前年再次中風，所幸當時是在醫院內發生，有立即做了處理。

賴瑞隆說，陳菊擔心自身健康狀況會影響監察院的職務與運作，因此曾主動向賴總統請辭；賴清德當時考量，她經過休養後有機會恢復工作，加上整體立法院的狀況，要再通過新的人事案並不容易，因此希望她能儘速恢復狀況後，再回到監察院擔任相關職務，帶領該院讓國家持續進步發展。

賴瑞隆不諱言，陳菊復健過程中，遭遇社會上部分人士刻意非議，儘管她已捐出約近470萬的薪水，也因自認短時間無法完全恢復狀況，期間多次向總統請辭，盼勿影響監院運作，但賴總統還是慰留，希望等她復原後，能恢復工作。

賴瑞隆透露，但是幾經考量，特別是社會上，包括國民黨、民眾黨在內，也出現了許多聲音與非議，陳菊最後仍決定再次向賴總統請辭，希望總統能夠接受，最終「勉予同意」。

談及陳菊過去對國家的奉獻，賴瑞隆提到，她一輩子以來，從過去美麗島事件、20多歲時開始，為了台灣的自由民主，曾被當時的國民黨以叛亂罪判處唯一死刑，之後在國際壓力下改判無期徒刑，成為政治犯長達6年：正是美麗島黨外世代前輩為台灣自由民主所做出的付出，才有今天的台灣，所有人民都非常感念、感謝他們。

賴瑞隆回顧，陳菊曾擔任高雄市長，12年間全力建設高雄，高雄市民對她同樣充滿感念；最後擔任監察院長，卻因身體狀況請辭，大家都對此感到不捨，因為她一輩子為台灣、為高雄的付出，相信所有人都看在眼裡；如果沒有那個世代的投入、不畏犧牲生命的付出，就不會有現在自由民主的台灣。

他提醒，所有在攻擊、謾罵陳菊的人，都應該試想，當年她29歲時，面對唯一死刑的威脅，甚至都已經寫好遺書，仍選擇為台灣承擔叛亂罪政治犯的死刑風險，依然堅持她對人權與民主的理念；相信如果沒有那一世代的人如此努力與付出，就不會有今天的民主台灣。

因此，賴瑞隆認為，陳菊院長最後也終於能夠稍微鬆一口氣，專心休養，期盼她能早日恢復健康、完全康復，這也是多數台灣人民與高雄市民的共同期待；同時，也希望當年這些為了台灣自由民主付出的勇士、前輩與戰士們，都能早日完全恢復健康，與台灣一起向前走，一起守衛國家，這也是大家共同的願望與目標。





原文出處：快新聞／陳菊請辭監察院長獲准 賴瑞隆嗆藍白非議：美麗島世代對台民主貢獻卓著

