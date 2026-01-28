陳菊請辭監察院長獲准 近況曝！傳中風影響說話功能...高醫回應

總統府今（1/28）日發布總統令，監察院長陳菊已請辭獲准，於2月1日生效。資料照。陳品佑攝



總統府今（1/28）日發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭獲准，於2月1日生效。外界傳出，陳菊中風後腦部受損，雖復健狀況穩定，但已影響其說話功能；對此，高醫強調，相關病況屬病人隱私，且家屬未授權對外說明，院方不便回應。

總統府表示，陳菊已正式請辭監察院長及監察委員職務，並同步卸下國家人權委員會主任委員一職，總統依法予以免職，將於2月1日起生效。

陳菊現年74歲，2024年底因重感冒前往高醫就診，經例行性健康檢查發現右腎有約3.5公分腫瘤，隨即進行手術切除。術後原準備出院前夕，卻出現右下肢無力情形，經檢查確認為左側腦血管阻塞，屬第二次中風，院方把握黃金時間緊急手術，並安排後續住院治療與復健，請假休養至今。

外傳陳菊住院治療已超過1年，原預計今年春節前出院、年後恢復上班。當時，高雄市長陳其邁受訪表示，陳菊身體恢復狀況「非常好」，但是否回歸工作「毫無所悉」。

針對外界關切其病況與復健進度，高醫僅重申，相關醫療資訊涉及病人隱私，且未獲家屬授權，院方不便對外說明。

