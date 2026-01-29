陳菊請辭監察院長獲准 陳世凱：盼早日康復

陳菊請辭監察院長。（圖／東森新聞）





監察院長陳菊因病住院，自2024年12月就持續請假，總統府發出總統令，表示陳菊已請辭獲准，將在2月1號生效。據了解，這13個月的薪資，以每月36萬元計算一共約468萬元，陳菊通通繳回國庫，在聽聞消息後，在野陣營也祝福陳菊早日康復，交通部長陳世凱以及民進黨立委，則紛紛感念陳菊的貢獻。

交通部長陳世凱：「看到陳菊請辭獲准的消息，我們只有希望她早日康復。」

總統府28日發出總統令，監察院長陳菊請辭獲准，曾獲提攜的交通部長陳世凱表達關心，高雄市的綠委們，也紛紛回憶起陳菊的貢獻。

廣告 廣告

立委許智傑：「有好一點，但是好到什麼程度，菊姐現在連我們要去看她，都沒辦法看到她，我知道是有好一點，菊姐其實讓我們很謝謝她，她為我們高雄真的做很多事。」

據了解陳菊因中風、腫瘤等病症住院，自2025年12月已經請假13個月，病情雖已維持穩定，並力拚春節前出院，但評估整體狀況仍感力有未逮，經過和府方，總統才准辭，並且她自願放棄每月36萬元薪資，約468萬元台幣，通通繳回國庫。

不過監察院長因此空缺一年，仍讓在野頗有微詞。立委（國）吳宗憲：「經過那麼長時間，她都沒有辦法來執行公務，其實對於整個監察院的執行相關業務上面，確實比較不宜啦。」

立委許智傑：「事實上陳菊院長，真的是身體比較不好，住院期間她把薪水全部都捐出，她並沒有因為這樣子而領國家的錢。」

後續監察院長職務，總統府也公布，將由監察院副院長李鴻鈞代理至本屆任滿，考量朝小野大的局勢，補提名機會不高。

立委洪孟楷：「我想針對陳菊院長，已經請辭了，請辭已經獲准，我們就祝福她，身體健康好好休養。」

談到陳菊的請辭，綠營感念，在野陣營也保守回應，有默契不升溫成政治攻防事件。

更多東森新聞報導

陳菊請辭獲准 府：總統委請李鴻鈞代理監察院長職務

陳菊請辭！賴清德：勉予同意辭呈 盼她早日康復

快訊／陳菊請辭監察院長獲准 總統令2/1生效

