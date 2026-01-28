陳菊請辭監察院長 總統令：自2/1生效
高醫附醫：陳菊復健狀況穩定 持續進步中
總統府今天（28日）發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職。此令自中華民國115年2月1日生效。高醫附醫表示，陳菊目前整體復健狀況穩定，且持續進步中。
高雄醫學大學附設中和紀念醫院晚間表示，陳菊在高醫醫療團隊妥善照護下，目前整體復健狀況穩定且持續進步中，感謝社會各界的溫暖關心與祝福。
民進黨高雄市立委賴瑞隆在臉書（Facebook）發文表示，陳菊在多次表達請辭意願後已獲同意，「我們心裡既不捨，也滿懷感激與敬意。」
賴瑞隆說，陳菊長年站在捍衛民主與人權的第一線，為台灣、為社會承擔重責，鮮少有機會停下腳步好好休息。「此刻最重要的，是請陳菊持續調養身體。衷心祝福陳菊平安健康，早日完全康復」。
陳菊子弟兵、民進黨高雄市議員簡煥宗今天受訪談到陳菊請辭時表示，陳菊此前就有請辭念頭，如今獲准，「這樣很好啊！可以讓她專心養病」。
簡煥宗說，陳菊每個月都將薪水繳回，避免外界質疑，如今請辭獲准，「對她一個病人來說，才有辦法好好靜養，不然到時人家又要講有的沒的。這是好事，讓病人好好休息」。
陳菊於民國113年底感冒至高醫就診，但健檢在右側腎臟發現腫瘤，手術後出院前發生左側腦血管阻塞。監察院在去年9月曾說，陳菊請假皆依規辦理，且請假迄今，每月薪資均自願放棄支領，月初即繳入國庫。
其他人也在看
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 182則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 70則留言
國共智庫論壇將登場 鄭麗文：美國曾是恩人但大陸是親人 不需要選邊站
國民黨副主席蕭旭岑將率團赴中交流，黨主席鄭麗文今天表示，接下來還會繼續擴大國共平台；她並說，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，絕不會忘記美國情誼，但大陸是親人，絕不會做出骨肉相殘的事，所以不需要在美中之間選擇。談到「鄭習會」的議題，鄭麗文則說，一旦拍板定案，第一時間召開記者會說明內容，不需要猜測、編故事。Yahoo即時新聞 ・ 3 小時前 ・ 591則留言
黃國昌布達民眾黨新人事 柯文哲任國家治理學院長 將開候選人訓練課程
民眾黨今天布達一級主管人事命令，包含黨主席黃國昌將兼任政策會主任委員，創黨主席柯文哲為國家治理學院長、基隆市副市長邱佩琳為指定中央委員等。黃國昌表示，因應年底選舉，強化黨中央戰力與分工，未來將由柯文哲領軍，全面開辦「國政班」、「候選人訓練課程」等，強化民眾黨的國政人才，並擴大社會連結，盼吸引更多有志之士加入民眾黨。Yahoo即時新聞 ・ 4 小時前 ・ 637則留言
因病治療請假1年多...陳菊請辭監察院長獲准 2月1日生效
總統府今（28）日發布最新總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，並予以免職，自中華民國115年2月1日生效。陳菊2024年12月開始因腎臟腫瘤、腦血管阻塞住院治療，並請了長台視新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5則留言
【本日焦點】替代役男遭丟包被輾斃有疑點⋯改列重大刑案／黃國昌宣布黨內新人事 柯文哲任「院長」／直播攻頂101挨轟「玩命」Netflix發聲
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.替代役男遭丟包被輾斃有疑點⋯改列重大刑案 2.黃國昌宣布黨內新人事 柯文哲任「院長」3.直播攻頂101挨轟「玩命」Netflix發聲 4.多隻動物遭空拍機投毒奪命 農場心痛發聲 5.官司纏身⋯名醫李光輝過世 判決公訴不受理Yahoo新聞編輯室 ・ 1 小時前 ・ 3則留言
陳菊請辭監察院長 總統令：2月1日生效
[NOWnews今日新聞]總統府今（28）日下午發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職；此令自中華民國115年2月1日生效。陳菊2024年底因感冒就診，順道安...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 9則留言
快訊》總統令：陳菊請辭監察院長予以免職、2月1日生效
[Newtalk新聞] 監察院長陳菊因腦血管阻塞住院休養已逾一年。對此，總統府今（28）日發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職。該命令於2月1日生效。 總統府今下午發布總統令指出，「監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職。此令自中華民國115年2月1日生效。」 陳菊於 2024 年底因重感冒住院治療，後續健檢發現右腎出現約 3.5 公分腫瘤；完成切除手術後，原本準備出院，卻又突發右下肢無力症狀，經診斷為左側腦血管阻塞，自此持續在高雄醫學大學附設醫院接受治療與復健。 期間，陳菊依相關規定請假，並主動放棄每月薪資，同時也曾向總統賴清德表達請辭意願，但未獲准辭職。 高雄市長陳其邁日前受訪表示 ，「花媽的身體恢復狀況非常好」。不過，對於是否回到監察院繼續工作，他則表示，關於未來的工作安排，「我們都毫無所悉」，並再次表達祝福，希望陳菊持續調養身體、早日完全康復。查看原文更多Newtalk新聞報導調查官洩漏扣案筆記本高官餐敘名單 緩刑確定Hahow執行長江前緯用「學力」撕掉標籤！理想先行的教育創業者 商業叢林裡找「生之意義」新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 5則留言
外資買超332億元 搶進力積電5.8萬張最多
（中央社記者張建中台北28日電）台股今天再創歷史新高，加權指數收在32803.82點，上漲485.9點，上市公司總市值達新台幣106.91兆元，同創新高，單日市值增加1.58兆元，成交值8309.93億元。外資買超332.75億元，買超力積電最多，達5萬8115張。中央社 ・ 2 小時前 ・ 9則留言
民進黨北市最強母雞誕生？多數民意希望「他」披綠袍 最新民調曝光
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局年底的九合一大選，不過台北市除了已遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，目前人選尚未明。綠委王世堅、沈伯洋等人多次被點名，有望挑戰現任市長蔣萬安；而行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君同樣參選呼聲相當高。對此，《震傳媒》今（28）日公布民調，顯示王世堅對上蔣萬安差距最小，且在綠營人選方面，有逾4成台北市民希望他出戰。民視 ・ 2 小時前 ・ 44則留言
台積電奪冠！全球前50名非美科技公司出爐 台灣上榜名單曝光
外媒近日公布全球排名前50的非美國科技公司，台灣一共有10家企業上榜，其中第1名正是「護國神山」台積電（2330），成功打敗騰訊、三星電子位列榜首。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 57則留言
萊爾富第3位「台積電股票得主」出爐 他現賺182萬嗨喊：很高興！
過年前搶當台積電股東！萊爾富馬年福袋今(28)日抽出第三位台積電股票幸運得主，中獎編號為「0、0、1、6、3、2、9」，依28日台積電收盤價計算，每張股票市值約182萬元；另外，OKmar開賣馬年福袋，大獎包括市值約15萬的黃金金條1兩、iPhone 17 Pro 256GB等等。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3則留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 205則留言
200萬人好奇「海帶為什麼要打結？」菜販揭3大主因
海帶結是滷味或煮湯常見食材，日前網路社群上有關於「海帶打結是靠人工的嗎？」的話題掀起熱議，貼文吸引破200萬人瀏覽，連帶引起眾人對「海帶為什麼要打結？」的疑惑。常分享市場知識的資深菜販廖炯程曾發文說明，海帶打結有人工，也有機器代勞；而打結主因是可避免沾鍋、方便夾取、增加口感層次。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 16則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 109則留言
快訊／金錢豹少東逃亡3年返台！涉犯1罪剛下機秒遭逮 遭收押禁見
台中知名「金錢豹」酒店集團捲入鉅額逃漏稅案再掀波瀾！創辦人袁昶平之子、人稱「金錢豹少東」的袁姓男子，涉嫌重大逃漏稅，在案發前潛逃出境長達3年多。他以為風頭已過，於昨日（27日）搭機返台，不料剛踏入國門即遭檢警當場逮捕。台中地檢署訊後認定袁男涉犯《稅捐稽徵法》等多項重罪，且有逃亡、滅證、勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。台中地院今（28日）裁定羈押禁見。此案源於2023年檢方查獲金錢豹、海派等酒店勾結酒商，利用人頭公司隱匿營業額大規模逃漏稅，顯示檢方打擊不法的決心。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5則留言
國外買藥帶回台灣限制有哪些？出國旅遊藥買太多當心沒收又挨罰
國外買藥入境台灣，有哪些限制你知道嗎？許多人喜歡在出國時，順道買伴手禮送給親朋好友，尤其前往日本時，橫掃各式止痛藥、眼藥水、保健品的情況屢見不鮮。然而，攜帶這些藥品返台，並不是想帶多少就帶多少，搞錯可是會被沒收甚至挨罰的！究竟國外買藥入境台灣有哪些限制？在國外就醫帶藥返台要注意什麼？藥買太多可以賣給別人嗎？快跟著Yahoo新聞編輯室一起來了解！Yahoo新聞編輯室 ・ 2 年前 ・ 8則留言
新竹建商降價了！預售屋「主動找客戶」重簽約 專家：這群買家消失...硬撐也賣不掉
受到央行限貸令影響，房市呈現「量縮價緩跌」的態勢，許多早買預售屋的民眾眼睜睜看房價縮水，心裡淌血不止，近期新竹湖口王爺壟重劃區預售案傳出主動邀請已購客調降價格重新簽約，事實上這並非首例，之前台南善化也有建商主動退款給已購戶，市場讚嘆不已。Yahoo房地產編輯部 ・ 10 小時前 ・ 100則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 160則留言
逆轉！副教授升等遭否決訴請國賠 二審判台大免賠確定
台灣大學共同教育中心林姓副教授自2021年起三度申請升等教授遭學程教評會、共教中心教評會否決，認為兩個教評會怠職侵權，訴請台大國賠。一審判賠新台幣10萬元，二審認為求償無理，今天改判免賠確定。Yahoo即時新聞 ・ 4 小時前 ・ 16則留言