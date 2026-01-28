陳菊請辭監察院長 總統令：自2/1生效

總統府今天（28日）發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職。此令自中華民國115年2月1日生效。高醫附醫表示，陳菊目前整體復健狀況穩定，且持續進步中。

總統府28日發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊（圖）業已請辭，予以免職。此令自中華民國115年2月1日生效。（中央社資料照）

高雄醫學大學附設中和紀念醫院晚間表示，陳菊在高醫醫療團隊妥善照護下，目前整體復健狀況穩定且持續進步中，感謝社會各界的溫暖關心與祝福。

民進黨高雄市立委賴瑞隆在臉書（Facebook）發文表示，陳菊在多次表達請辭意願後已獲同意，「我們心裡既不捨，也滿懷感激與敬意。」

賴瑞隆說，陳菊長年站在捍衛民主與人權的第一線，為台灣、為社會承擔重責，鮮少有機會停下腳步好好休息。「此刻最重要的，是請陳菊持續調養身體。衷心祝福陳菊平安健康，早日完全康復」。

陳菊子弟兵、民進黨高雄市議員簡煥宗今天受訪談到陳菊請辭時表示，陳菊此前就有請辭念頭，如今獲准，「這樣很好啊！可以讓她專心養病」。

簡煥宗說，陳菊每個月都將薪水繳回，避免外界質疑，如今請辭獲准，「對她一個病人來說，才有辦法好好靜養，不然到時人家又要講有的沒的。這是好事，讓病人好好休息」。

陳菊於民國113年底感冒至高醫就診，但健檢在右側腎臟發現腫瘤，手術後出院前發生左側腦血管阻塞。監察院在去年9月曾說，陳菊請假皆依規辦理，且請假迄今，每月薪資均自願放棄支領，月初即繳入國庫。