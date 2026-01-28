陳菊請辭監察院長 國民黨團：新任人選必須中立且超越黨派

總統府今（28）日傍晚發布總統令，監察院長陳菊已正式請辭監察院長及監察委員職務，並同步卸下國家人權委員會主任委員一職，總統依法予以免職，將於2月1日起生效。對此，國民黨立院黨團晚間也發出聲明，監察院長陳菊請辭獲准，只是面對監察院長期空轉與社會公信力喪失的遲來止血，同時呼籲總統府，「拒絕尸位素餐，新任院長須超越黨派」。

陳菊請辭監察院長。（資料照／中天新聞）

國民黨團表示，過去數年監察院監督不力、功能失靈，對執政黨的貪腐成性視而不見，甚至放縱黑金貪腐橫行，淪為實質的護航機關。監察院長陳菊請辭獲准，只是面對監察院長期空轉與社會公信力喪失的遲來止血。

監察院。（資料照／中天新聞）

國民黨團直言，此種「尸位素餐」的表現已讓中華民國憲政法治蒙羞。本黨團認為，准辭的關鍵在於總統賴清德只想為年底的九合一選舉前清場止損，避免陳菊變成政治包袱罷了。

針對陳菊請辭國民黨立院黨團晚間也發出聲明。（資料照／中天新聞）

最後國民黨團要求總統府，下一任繼任者必須徹底脫離黨派色彩，具備真正的中立性與獨立性；若新提名人選仍淪為「派系酬庸」，本黨團將行使最嚴格的同意權審查，絕不容許監察院淪為執政黨酬庸兼護航的政治工具。

