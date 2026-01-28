陳菊請辭監察院長 外甥李昆澤發聲：花媽很堅強、持續復健

監察院長陳菊2024年底因病住院至今已超過一年，總統府今（28）日下午發布總統令，宣布陳已請辭，予以免職，此令自中華民國115年2月1日生效。對此，陳菊外甥、民進黨立委李昆澤也在臉書發文，除強調花媽很堅強且持續復健，也感謝大家的關心。

陳菊2024年底因流感住院至今已超過一年，出院前又突發腦血管阻塞，去年副總統蕭美琴與前總統蔡英文日前南下探望，讓外界擔憂是否病情有變化。據傳，陳菊因身體因素，曾私下透過親人向總統賴清德請辭監察院長，但賴考量當今政治局勢並未准辭。目前陳菊已可在拐杖輔助下行走，語言能力雖仍有受損，但並非無法溝通，仍需持續復健治療。

李昆澤今天在臉書發文表示，陳菊請辭獲准，感謝賴清德體恤，他除強調，花媽很堅強且持續復健，也感謝大家的關心。

