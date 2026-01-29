陳菊請辭監察院長...總統令發布「2/1」起生效，高雄市長任內也曾中風康復

總統府周三（1/28）發布總統令指出，監察院監委並為院長、國家人權委員會主委陳菊已請辭，予以免職，將自2026年2月1日起生效。

現年75歲的陳菊自2024年底傳出因感冒至高醫看診，順便安排例行性檢查，後發現右側腎臟有約3.5公分腫瘤，因此進行切除，後於出院前一天右下肢無力，發現是左側腦血管阻塞，把握黃金時間處置後，化解危機。

感冒就診順便健檢，發現腎腫瘤切除、出院前突右下肢無力

高醫當時透過新聞稿說明陳菊病況指出，由於陳菊日前感冒至高醫就診，順便安排例行性健康檢查，過程中團隊發現她的右側腎臟有約3.5公分腫瘤，雖未出現任何不適症狀，但評估後建議陳菊早期介入治療。

陳菊在2024年12/21接受達文西機械手臂手術，過程順利、術後恢復良好，第2天即可自行下床活動，原計劃於術後3至5天出院，但卻在出院前一天早上，突然感覺右下肢無力，高醫組成跨科別專業團隊，1小時內完成檢查確認為左側腦血管阻塞，並立即展開治療。

高醫表示，因在黃金時間內進行妥善處置，危機得以及時化解，目前陳菊健康狀況穩定，正依醫療團隊建議進行適當調養，家屬委託院方感謝各界關心，也懇請社會大眾給予安心休養空間。

陳菊曾在高雄市長任內中風 走路一度需要人幫忙

回顧以往，陳菊曾在高雄市長任內中風，走路一度需要人幫忙，但後來復健情形良好，日前沒出席行院業務視察會議，當時說法是中了流感。

陳菊曾因病長期請假 黃國昌質疑全憑社會觀感

隨後陳菊在監察院長任內，因請假被民眾黨立法院黨團總召黃國昌頻質疑。立法院司法法制委員會於去年12月31日審查《政務人員條例》草案時，黃國昌就政務官請假制度提出質疑，還點名陳菊自2024年底因病請假至今已逾一年，認為台灣缺乏完整《政務人員法》，政務官請假與否全憑「社會觀感」。

當時監察院在會中回應，強調陳菊請假程序均符合法規，且每月薪資皆自願放棄並全數繳入國庫。

總統府1/28發布總統令指出，監察院監委並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職。此令自中華民國115年2月1日生效。

陳菊二度請辭獲准 李鴻鈞代理院長職務

有關陳菊請辭獲准一事，總統府發言人郭雅慧1/28晚間表示，陳菊為美麗島事件受刑人，一生為民主犧牲奉獻；其後歷任國民大會代表、高雄市市長、總統府秘書長等職務，長年投入公共事務，對國家社會貢獻深厚。

郭雅慧表示，陳菊先前因中風住院，第一時間即提出辭呈，惟總統賴清德勸請以健康為重，盼其安心復健、待身體狀況允許再行歸位。她說，考量陳院長病情雖持續進步，但距完全康復仍需時間，陳院長於近期再度請辭，賴總統予以同意。

郭雅慧表示，為使監察院院務運作無縫銜接，賴總統委請副院長李鴻鈞代理院長職務，並祝福陳菊院長後續復健順利、身體健康。

