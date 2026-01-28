陳菊請辭監察院長 總統令：2月1日生效

▲總統府今（28）日下午發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭。（圖／翻攝自國家人權委員會官網）

[NOWnews今日新聞] 總統府今（28）日下午發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職；此令自中華民國115年2月1日生效。

陳菊2024年底因感冒就診，順道安排例行性健康檢查，發現右腎出現腫瘤，隨即安排手術切除，卻在出院前一天右下肢無力，院方緊急檢查發現左側腦血管阻塞，住院治療、請假休養至今；對於有媒體質疑陳菊期間薪資，監察院則表示，陳菊院長病假均依規定辦理，且每月自願放棄薪水，約36萬餘元。

