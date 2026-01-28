陳菊請辭監察院長 總統府：監院副院長李鴻鈞代理

75歲監察院長陳菊自2024年底因病住院至今已超過一年，總統府今日下午發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職；此令自中華民國115年2月1日生效。總統府發言人郭雅慧表示，為使院務運作無縫銜接，總統委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務，並祝福陳菊院長後續復健順利、身體健康。

郭雅慧表示，監察院長陳菊為美麗島事件受刑人，一生為民主犧牲奉獻；其後歷任國民大會代表、高雄市市長、總統府秘書長等職務，長年投入公共事務，對國家社會貢獻深厚。

郭雅慧指出，陳菊院長先前因中風住院，第一時間即提出辭呈，惟總統勸請以健康為重，盼其安心復健、待身體狀況允許再行歸位。考量院長病情雖持續進步，但距完全康復仍需時間，院長於近期再度請辭，總統予以同意。

