陳菊請辭監察院長 藍：繼任者須徹底脫離黨派色彩

（中央社記者王承中台北28日電）監察院長陳菊請辭獲准，國民黨團今天表示，繼任者必須徹底脫離黨派色彩，具備真正的中立性與獨立性；若新提名人選仍淪為派系酬庸，將行使最嚴格的同意權審查，絕不容許監察院淪為執政黨酬庸兼護航的政治工具。

總統府今天發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，予以免職。自115年2月1日生效。

國民黨立法院黨團晚間發布新聞稿指出，陳菊請辭，總統賴清德准辭，只是面對監察院長期空轉與社會公信力喪失的遲來止血。過去數年，監察院監督不力、功能失靈，淪為實質的護航機關。

廣告 廣告

國民黨團表示，賴總統准辭的關鍵在於只想為年底的九合一選舉前清場止損，避免陳菊變成政治包袱。

此外，對於賴總統提到，台灣身處捍衛民主自由的第一線，唯有持續提升國防實力，沒有鬆懈的本錢。國民黨團表示，賴總統此舉實則將國家安全當政治勒索的擋箭牌，以此規避國會監督。

國民黨團強調，支持國防不代表必須為編列不明、預算浮濫的軍購特別條例「空白背書」。行政院長卓榮泰以台美關稅談判為由脅迫國會，更是本末倒置。（編輯：張若瑤）1150128