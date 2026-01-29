陳菊請辭監察院長 賴清德：感謝一生為民主奉獻

（圖／翻攝陳菊臉書）





監察院長陳菊因健康因素請假逾一年，總統府28日發布總統令，宣布陳已請辭，予以免職，2月1日生效。總統賴清德隨後在臉書發文表示，陳菊因需長期接受治療與復健，再次提出辭呈，已勉予同意，並感謝其一生為台灣民主、人權與公共事務的付出。

賴清德表示，最近，菊姐因為健康因素，需要長期接受治療與復健，再次提出辭呈，他也勉予同意。

賴清德指出，菊姐是美麗島事件受刑人，一生為民主犧牲奉獻，先後擔任國民大會代表、高雄市市長與總統府秘書長等職務，長年投入公共事務，對國家社會貢獻深厚。

賴清德提到，「在他擔任高雄市長時、我是台南市長，我們互相幫忙、一起行銷城市；後來無論我們各自擔任什麼職務，閒聊時的話題，總會回到台灣的民主和未來。」

賴清德強調，「謝謝菊姐一生為人權、民主付出的心力，請好好休養、專心復健，早日恢復健康。」

