陳菊請辭監察院長 賴清德：「我勉予同意」 盼專心復健、早日康復

總統府今（1/28）發佈總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，予以免職。總統賴清德晚間參加民進黨尾牙受訪表示，基於想要讓陳菊專心進行復健的工作，最近陳菊又提出辭呈，「我勉予同意，也希望菊姐能夠早日康復。」

賴清德說，陳菊是美麗島事件的受刑人，一生為台灣的民主奮鬥，令人欽佩。後來她接續擔任國民大會代表、高雄市市長、總統府秘書長、監察院院長，為國家、為社會，也為人民做出了貢獻。

賴清德指出，前不久，她因為中風身體不方便，在第一時間就提出辭呈。當時他認為，如果好好復健的話，她是有機會重新回到崗位上，繼續為社會服務。

賴清德說，但後來因為復健需要更長的時間，也基於想要讓陳菊專心進行復健的工作，「所以最近她又提出辭呈，我勉予同意，也希望菊姐能夠早日康復。」

賴清德補充，他同時請監察院李鴻鈞副院長代理陳菊院長的職務。

