陳菊請辭疑「無假可請」？ 監察院：依法可請假到7月 過程無圖一己之私
監察院監委並為院長兼國家人權委員會主任委員的陳菊，向總統賴清德請辭獲准、2月1日生效。監察院祕書長黃適卓今天表示，依照公務人員請假辦法規定，每一名公務員若身體有狀況均可延長病假，依規定陳菊可請假到今年7月，因此並無外界指稱「無假可請」的情形，更不要誤會請假過程中有圖一己之私。
陳菊民國113年底感冒至高醫就診，但健檢時在右側腎臟發現腫瘤，手術後出院前發生左側腦血管阻塞。總統府115年1月28日發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，予以免職。自民國115年2月1日生效。
國家人權委員會上午舉行消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第五次國家報告獨立評估意見發表會，監察院祕書長黃適卓會後受訪指出，陳菊是堅強的女性，一生為台灣民權、民主奮鬥，早年因爭取民主、民權踏入政壇，晚年則進入監察院擔任院長，為國家人權及監察制度而努力。
黃適卓提到，陳菊113年因病住院，盼復健後回到崗位繼續為人權努力，但去年就因身體因素數度向賴總統請辭，但賴總統慰留後仍努力復健盼回工作崗位，不過近期因為體恤家人對復健過程的擔憂再度請辭，最後則獲賴總統勉予同意。
黃適卓強調，陳菊也依全體公務人員適用的公務人員請假規則辦理，其中規定每一名公務員若身體有狀況均可延長病假，依規定陳菊可請假到今年7月，所以並沒有外界誤解「無假可請」情形，也不必懷疑陳菊為國家奮鬥決心，及一生在人權的努力，更不要誤會請假過程中圖一己之私。
監院：陳菊請假均依法 為體恤家人擔憂而再度請辭
監察院長陳菊請辭獲准，監察院秘書長黃適卓今天(29日)表示，陳菊自前年因病住院後，便數度向賴清德總統請辭，在總統慰留下才一直留任，期間也都依法請假，沒有違法，最近是因為體恤家人才再度請辭。 總統府28日發布總統令，監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊請辭，予以免職，2月1日正式生效。 監察院秘書長黃適卓今天接受媒體聯訪時表示，陳菊是位堅強的女性，一生都在為台灣的民主及人權奮鬥，早年因為爭民主、爭人權而踏入政壇，晚年擔任監察院長也是為國家的人權、監察制度努力。 黃適卓指出，陳菊在前年因病住院，原本一度希望能夠在復健之後重回崗位，繼續為國家人權努力，但後來她考量身體因素，曾數度向賴清德總統請辭，在總統的慰留之下才一直留任，最近陳菊為體恤家人對她復健過程的擔憂，所以再度向賴總統請辭，才終於獲得賴總統同意。 黃適卓強調，陳菊是依照全體公務人員一體適用的請假規則申請事假、病假、延長病假等療養身體，請假過程沒有任何圖一己之私。黃適卓說：『(原音)依照公務人員請假規則相關的規定，她的請假可以到今年的7月，所以並不是如外界指摘她或是誤解她，說她是因為沒有假可以請，請大家不必懷疑陳菊院長為國家付出的決心中央廣播電台 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
