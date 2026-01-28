陳菊請辭 卡神嗆「生病還佔這麼久的缺」：真的夠了

監察院長陳菊2024年底因病住院至今已超過一年，總統府今（28）日下午發布總統令，宣布陳已請辭，予以免職，此令自中華民國115年2月1日生效。對此，時常評論時事的「卡神」楊蕙如直呼，陳菊終於辭監察院長了，「生病還佔了這麼久的缺，真的夠了」。

陳菊2024年底因流感住院至今已超過一年，出院前又突發腦血管阻塞，去年副總統蕭美琴與前總統蔡英文日前南下探望，讓外界擔憂是否病情有變化。據傳，陳菊因身體因素，曾私下透過親人向總統賴清德請辭監察院長，但賴考量當今政治局勢並未准辭。目前陳菊已可在拐杖輔助下行走，語言能力雖仍有受損，但並非無法溝通，仍需持續復健治療，部分消息傳出，若醫療評估許可，陳菊可能於農曆年前、2月初出院，並在年後銷假回到工作崗位。

廣告 廣告

陳菊前幕僚、民進黨高雄市議員黃彥毓表示，其實陳已多次向賴清德表達辭職之意，只是賴可能有其考量，所以才在此時准辭，絕對並非外界揣測的身體臨時出狀況所致。據自己了解，陳菊的身體狀況都朝好的方向持續進步中，其辭職不是壞事，反而可以好好養病，期望她能早日康復。

「陳菊請辭獲准，終於辭了」，楊蕙如今天在臉書發文砲轟，陳生病還佔了這麼久的缺，真的夠了，她並喊話，希望賴清德不要忘記，過去民進黨的主要政見之一是廢除監察院，「對，請賴總統加油，加速腳步廢除考監兩院」。

【看原文連結】