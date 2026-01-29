陳菊請辭！名醫揭3殘忍事實嘆：各位沒本事

▲監察院長陳菊因病請假一年多，近日終於請辭獲准。（圖／翻攝自陳菊臉書）

[NOWnews今日新聞] 監察院長陳菊2024年底於右腎發現有3.5公分腫瘤，開刀切除後，出院前一天又左腦血管栓塞，導致右下肢無力，請假休養超過1年，期間曾多次請辭未獲准，不過月薪均繳回國庫，金額達468萬餘元；總統府昨（28）日發布總統令，宣布陳菊已請辭，將於2月1日生效。對此，名醫蘇一峰今（29）日表示，陳菊現在才請辭，是政府向國人證明三件事。

蘇一峰今日在臉書發文表示，陳菊現在才請辭，是政府向國人證明三件事，「首先監察院不需要院長，仍然可以運作一年；第二，我們政府只要有關係就能請假一年，佔住大官的位置；最後，普通民眾等不到病床，是各位沒有關係本事。」

貼文一出，網友們也紛紛留言表示，「佔好佔滿」、「佔著馬桶不拉尿，過著退休的日子」、「有些人有特休假，普通人連病假都不敢請假」、「顏色對了！佔一年二年都沒問題的」。

