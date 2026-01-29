陳菊請辭！藍籲「下任新院長需中立」 民進黨團：你們是哪裡太無聊？

▲ 圖／華視新聞

台北市 / 林李翰 綜合報導

總統府昨（28）日發布總統令，監察院長陳菊已正式請辭監察院長及監委職務，並同步卸下國家人權委員會主任委員一職，總統依法予以免職，將於2月1日起生效。對此，國民黨團表示，要求總統府，下一任繼任者必須徹底脫離黨派色彩，具備真正的中立性與獨立性；民進黨團幹事長鍾佳濱今（29）日回應，過去兩年的提名人選都被藍白全面封殺，藍營過去捍衛五權憲法，但又跟民眾黨喊解散，並痛批藍營不應該雙標，既要監察院又怪監察院，你們到底是哪裡太無聊？

針對陳菊請辭獲准，國民黨團表示，只是面對監察院長期空轉與社會公信力喪失的遲來止血。過去數年，監察院監督不力，對執政黨的貪腐成性視而不見，淪為實質的護航機關。准辭的關鍵在於賴清德只想為年底的九合一選舉前清場止損，避免陳菊變成政治包袱罷了。

國民黨團要求總統府，下一任繼任者必須徹底脫離黨派色彩，具備真正的中立性與獨立性，若新提名人選仍淪為派系酬庸，將行使最嚴格的同意權審查。

鍾佳濱今日回應，過去兩年來，藍白侵犯其他憲政機關權責層出不窮，總統力求維持憲政的平穩發展，為此請陳菊勉為其難繼續待著。他強調，過去兩年來總統或行政院長的提名人選，都被藍白全面封殺，期待開春之後朝野能重新審視行使人事同意權時應秉持的理性與專業。

針對下任人選，鍾佳濱表示，李鴻鈞過去也是親民黨的重要核心人物，他在監察院期間秉持這樣的精神，即超乎黨派、獨立行使職權，因此期待直到代理結束的7月前，盼他能秉持這樣的精神，發揮穩定力量。

鍾佳濱痛批，國民黨過去捍衛五權憲法，如今卻要跟著民眾黨喊著解散監察院，不應該雙標。他指出，憲政體制在沒有經全民同意修改前，我國憲政機關就是包括監察院。

鍾佳濱引用清代文人蔣坦所言，是誰多事種芭蕉，早也瀟瀟晚也蕭蕭，是君心緒太無聊，種了芭蕉，又怨芭蕉。他質問，監察院難道不是國民黨堅持的五權憲法？過去同陣營的人代理院長，又要怪監察院不能獨立行使職權？既要監察院又怪監察院，你們到底是哪裡太無聊？

