陳菊請辭！被問是否祝她早日康復 柯文哲尷尬口吃：引誘我講人家壞話？

記者詹宜庭／台北報導

監察院長陳菊因健康因素請假逾一年，昨日請辭獲准。民眾黨創黨主席柯文哲今（29日）受訪表示，反正如果健康狀況不行，那就請辭好好養病，「要引誘我講人家壞話嗎？不用吧？」他也認為，監察院仍應該廢除，應趁這次總預算把監察院的預算全部刪掉，既然全世界大部分國家還是三權分立，台灣就不要再搞什麼五權分立。

柯文哲上午出席第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會，會前接受媒體聯訪。有媒體問及陳菊請辭一事，柯文哲尷尬口吃反問記者「她⋯⋯啊⋯⋯妳的問題是什麼？」記者回「有沒有要祝陳菊早日康復？」柯文哲說，都已經一年了，如果健康狀況不行，那就請辭好好養病，「我也不曉得這題目要講什麼，要引誘我講人家壞話嗎？不用吧？」

廣告 廣告

媒體追問「會不會覺得陳菊請假還領薪水的時間太久？」柯文哲表示，現在不是正在討論要成立一個政務官的權利義務法案嗎？因為事務官有請假的規定，但政務官沒有請假規範，「我覺得凡事不要以個案來處理，應該想想通案要怎麼處理」。國家一定是這樣運作的，先有個案，再從個案中慢慢建立通則，最後變成通案法律，「所以利用陳菊這個案子來建立政務官的權利義務法案，這合理。」

至於誰適合接任監察院長？柯文哲回應，自己主張廢掉監察院，應趁這次總預算把監察院預算全部刪除。他認為，不一定要馬上修改憲法，可以先有不成文法、慣例，最後再形成法令，「現在修改憲法哪有可能？」既然全世界大部分國家都採三權分立，台灣就不要再搞什麼五權分立，這是很奇怪的制度，「把監察院廢掉就好了！」

更多三立新聞網報導

藍白分工變分手？柯文哲首提「藍白分」開酸：藍營每個人都很玻璃心

律師諷柯文哲：要治國之前，可不可以先把自己黨裡的帳目理清楚？

接國家治理學院長重掌民眾黨？柯文哲自爆要到南部發展：不要想太多

柯文哲掌民眾黨國家治理學院 486酸爆：看過不要臉的，還沒看過這種

