陳菊超過1年沒上班 翁曉玲提案：政務官請假法制化

監察院長陳菊因病請假已超過一年，是否違反規定引發各界討論。立法院31日初審《政務人員條例》草案，白委總召黃國昌針對政務官請假制度提出質詢，並以陳菊為例表示祝福她早日康復，但質疑為何可以持續請假超過一年。國民黨立委翁曉玲近日提案修法，希望未來能讓政務官請假法制化，有別於公務員。

監察院長陳菊。（資料照／中天新聞）

監察院人事室主任劉佳慧在立法院答詢時指出，陳菊因公職年資較長,一年可享有約30天休假，若加上事假與病假，一年原則上可以申請65天。劉佳慧說明，院長去年12月底開始請假，如果在114年1月開始部分，可以先請完事假、病假之後，才會再請延長病假，強調都是依規定請假。

黃國昌質疑，問題在於台灣現在沒有制定完整的《政務人員法》，所以延長病假可以請到什麼時候、什麼時候會請滿。劉佳慧僅回應「都是依規定請假」。根據《TVBS新聞網》報導，監察院今年9月表示，陳菊因病請假均依《公務人員請假規則》等相關規定辦理，強調院長請假迄今，每月薪資均自願放棄支領，月初即繳入國庫，本院皆確切收訖，每月都以完整公文程序核備。

國民黨立委翁曉玲。（資料照／中天新聞）

若以五院院長每月薪俸約36萬餘元來計算，陳菊至今已休養一年左右，約莫已繳回給國庫432萬餘元。翁曉玲12月提出《政務人員法》草案，內容除了規範政務人員行政不中立、向公眾散布不實訊息等，也牽涉到政務官的請假規定，要求政務人員請假之假別、日數、程序及其他相關事項，由考試院會同行政院定之。

監察院。（資料照／中天新聞）

翁曉玲在提案說明指出，《公務員服務法》第13條第4項規定「公務人員請假規則由考試院會同行政院訂定之」，公務人員有既定請假規則，但政務人員既非公務人員，其請假規則應另以法令規定。

