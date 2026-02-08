陳菊辭監察院長後住院中！傳賴清德低調現身高醫探視

陳菊因病向總統賴清德請辭監察院長一職獲准，辭職於2月1日生效，目前仍在高雄醫學大學附設醫院住院養病接受治療。綜合媒體報導，今（8）日上午，賴清德總統以未公開的私人行程南下高雄，前往高醫探視陳菊，約於中午12點6分左右離開，隨後搭乘空軍一號離開高雄。

據傳賴總統今（8）日探視前監察院長陳菊。（圖／中天新聞）

據了解，8日上午11時40分許，賴清德總統車隊以私人行程出現在高雄市三民區，有民眾見到總統車隊進入高雄醫學大學附設醫院。經查證，警方確實出動特勤，並於三民區同盟路、民族路段、建工路一帶布設警力站崗。警方對於總統私人行程不予回應。

廣告 廣告

總統賴清德。（圖／中天新聞）

據了解，賴清德總統每年過年前都會探望前高雄市長、監察院長陳菊。知情人士透露，賴清德總統心繫「菊姊」身體健康，今天再度低調前往高醫探視。此次高醫之行為賴清德總統未公開的私人行程。

外傳陳菊雖然病況穩定，但講話有些困難，需持續復健治療追蹤。陳菊因病多次向總統賴清德請辭，終於在2月1日生效。對於總統探視一事，高醫表示，涉及病人隱私不便說明。

延伸閱讀

台南「換妃」傳言不斷 王鴻薇：恩怨未解是關鍵

太巧了吧？ AIT三會盧秀燕後 賴清德8日台中閉門便當會

1.25兆國防特別預算被擋 陳水扁同情賴清德