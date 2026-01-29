陳菊辭監察院長獲准！ 賴清德：一生為民主奮鬥令人欽佩

台北市 / 綜合報導

總統府昨出發出總統令，宣告監察院院長陳菊請辭，予以免職，總統賴清德受訪表示，陳菊一生為台灣的民主奮鬥，令人欽佩，未來將先請副院長李鴻鈞，代理院長職務。國民黨發出聲明，希望下一任繼任者必須徹底脫離黨派色彩，民進黨團也回應，提名機關、審查機關都要努力。

時任監察院長陳菊(2024.12.8)說：「如果有任何違法，就是依法就辦。」2024年12月初，還曾公開面對媒體受訪，不過沒想到月底就因為，發現在右側腎臟長了腫瘤，健康亮紅燈目前仍在休養中，面對陳菊身體狀況，總統府28日正式發出總統令，宣告監察院長陳菊已經請辭予以免職，喀擦，總統府官網也發布消息，證實已經獲准請辭。

聲明也指出陳菊院長，先前因中風住院，第一時間即提出辭呈，不過總統勸請以健康為重，盼待身體狀況允許再行歸位，不過考量院長距完全康復仍需時間，院長近期再度請辭總統予以同意。

總統賴清德說：「一生為台灣的民主奮鬥，令人欽佩，想要讓陳菊院長專心進行復健的工作，所以她最近又提出辭呈，我勉予同意，監察院李鴻鈞副院長代理陳菊院長的職務。」而立法院國民黨團也出聲明表示，希望下一任繼任者必須徹底脫離黨派色彩，若新提名人選仍淪為派系酬庸，本黨團將行使最嚴格的同意權審查。

立委(民)鍾佳濱說：「向來監察院角色，它就是要超脫黨派之上，那不管是提名的機關，還是審查同意權機關都努力。」陳菊請辭辭獲准，不過監察院長一職誰接任，恐怕也將再讓朝野掀起攻防。

