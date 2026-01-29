陳菊辭監察院長獲准 賴清德：讓她專心復健

監察院長陳菊請辭獲准，28日晚間在媒體等候追問下，總統賴清德在出席民進黨中央尾牙後，停下腳步回應，陳菊因為中風身體不便，第一時間就曾提出辭呈，基於讓陳菊專心復健，因此勉予同意。

總統賴清德表示，「基於想要讓陳菊院長專心進行復健的工作，所以最近她又提出辭呈，我勉予同意，也希望菊姐能夠早日康復。」

賴清德表示，陳菊一生為台灣民主奮鬥，令人欽佩，後續將請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務，不過同一天上午，立法院剛召開一場政務人員權利義務法制化公聽會，民眾黨主席黃國昌點出，現行法制，即使監察院長一直請假也沒有關係。

民眾黨主席黃國昌說：「按照我國現行的法制，一個監察院院長沒有辦法在院長的職位上面，履行她工作的職責，可以一直請假一直請假，請假到她任期屆滿為止。」

是否有制定政務人員專法的必要性，現場的法律專家和學者看法分歧，國民黨立委吳宗憲則主張另立政務人員行為基準法，因為比起縣市首長受到民意和選罷法監督，中央政治任命的官員，卻有濫權的疑慮。

國民黨立委吳宗憲指出，「他們是官派，他們不是民選，他們沒有人管，但是他們卻掌握了很龐大的行政資源，所以這群毫無民意基礎的這些權力者，才是我們真正要規範的對象。」

國民黨團則希望，下一任院長能脫離黨派色彩，未來將行使最嚴格的同意權審查。

多位民進黨立委發文表達不捨，而對於陳菊請辭，監察院回應，尊重院長意願，也感謝院長為監察職權及人權保障的堅持與努力。

