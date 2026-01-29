陳菊辭監察院長獲准 黃士修一句「終於走了」惹議 網轟：很有趣嗎？

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

因病住院治療的監察院長陳菊，其辭呈於28日獲總統賴清德批准，將於2月1日正式卸任。消息曝光後，「核能流言終結者」創辦人黃士修卻在社群平台發文以「終於走了」嘲諷，引發網友強烈反彈，不少人痛批言論失當，直呼「這樣說很有趣嗎？」相關爭議迅速延燒。

因病住院治療的監察院長陳菊，其辭呈於28日獲總統賴清德批准，將於2月1日正式卸任。（圖／陳菊臉書）

兼任國家人權委員會主委的陳菊，自2024年12月起因腎臟腫瘤及腦血管阻塞住院治療，並依規定請長假，期間鮮少公開露面。住院期間，總統賴清德與前總統蔡英文等人皆曾前往探視。外界一度質疑陳菊請假期間仍支領高薪，對此，監察院澄清，陳菊因病請假均依《公務人員請假規則》等相關規定辦理，且自請假起，每月皆自願放棄支領約36萬元薪資並繳回國庫。

事實上，陳菊在告假期間曾多次向賴清德請辭，皆獲慰留。總統府昨證實，辭呈已正式獲准，政壇隨即投以高度關注。不過，黃士修在消息曝光後，第一時間於 Threads 發文表示：「陳菊終於走了，我是說辭職走人，請警方不用成立專案小組在4小時內逮捕我，謝謝。」並在貼文下方留言附上團購連結，販售烏魚子、櫻桃等食品。

該貼文曝光後引發大量網友不滿，紛紛留言怒轟「陳菊做了那麼多事，才讓你有空在網路上講幹話」、「刷存在感真的很噁心」、「這樣說很有趣嗎？」也有網友諷刺回應，「不用擔心，黃士修沒有那麼重要」、「人死不能復生，喔不是，是說良心。」

