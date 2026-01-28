陳菊辭監察院長賴清德准了 李鴻鈞料將職代院長至任期末

請病假休養多時的監察院長陳菊（圖）正式辭職了，總統府證實2月1日起辭職令生效。（圖／報系資料照）

總統府今（28）日發出總統令，正式宣告兼任國家人權委員會主委的監察院院長陳菊已提出辭呈，2月1日起免職令生效。

職司公務人員與公部門彈劾、糾舉、審計、糾正權及調查權的監察院料將由現任副院長李鴻鈞代理院長至本屆任期結束。（圖／黃耀徵攝）

76歲的陳菊出生於宜蘭縣三星鄉，她是台灣民主化進程中的關鍵人物。從1969年世界新專（現世新大學）畢業後便擔任有「黨外祖師爺」稱號的黨外運動者郭雨新之秘書，開啟了陳菊超過半世紀的政治活動生涯，更在1979年因捲入「美麗島事件」被捕，那時一度以為將終身身陷囹圄，寫下了感人的《給台灣人民的遺書》，後則被判處叛亂罪前後服刑了六年多獲釋。

曾任勞委會主委的陳菊（左3）對勞工與人權事務著墨甚深。（圖／CTWANT攝影組）

後頭在1986年陳菊成為民進黨創黨第一波元老，更在2000年起隨著前總統陳水扁當選總統而入閣歷練，超過4年的勞委會主委歷練加深了她的勞權形象，而後在2006年打敗前高雄市副市長黃俊英而入主高雄市府，從高雄市到改制納入原高雄縣成為「大高雄」市長，一晃眼近12年也確立了她「南霸天」的政治地位。

2018年她轉任總統府秘書長襄助時任總統蔡英文推動政務，並在2020年進一步獲提名出任監察委員並任院長，當時70歲的她宣稱這是自己人生最後的公職，兼任國家人權委員會主委之位更是要致力於推動台灣人權保護制度。

未具名知情者透露，由於本屆監察委員任期只到7月31日，在「朝小野大」情況之下幾乎不可能補提人選，何況2026上半年得先讓中選會委員提名過關，後頭卡關已久的大法官、國家通訊傳播委員會委員也必須儘速處理，馬上檢察總長任期也將於5月屆滿，「大概再湊合著撐個半年」他直指現在讓陳菊好好休養，也少了2026年底選戰在野黨批評陳菊位居要津卻老請假的「相罵本」。

