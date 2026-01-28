陳菊辭監察院長！潘孟安心疼她被潑髒水：菊姐的心中始終牽掛台灣

潘孟安在臉書PO出與陳菊的相擁照。 圖：潘孟安臉書

[Newtalk新聞] 監察院長陳菊因腦血管阻塞休養已逾一年，總統府今（28）日發布總統令公告，陳菊已請辭，並予以免職。總統府秘書長潘孟安今晚在臉書PO出與陳菊的相擁照並發文寫道，陳菊生病的第一時間就已向總統請辭、期間也多次表達辭意，如今因不願為了復健耽誤公務堅持請辭，賴清德總統才在萬般不捨下准辭；看著對陳菊潑去的無數髒水，他感到萬分不捨，更多的是對菊姐的敬意與祝福。

潘孟安提到：「這段期間，陳菊院長因為身體不適而請假，卻遭受到無數無情的抹黑及政治口水。事實上，早在生病之初，菊姐第一時間就已經向總統請辭，當時總統希望他先以健康為重、安心養病，菊姐仍多次提出辭職之意。這陣子菊姐的身體雖然漸漸好轉，但他責任心重，不想因為自己復健而耽誤了公務，再次堅持請辭，總統感佩這份對責任的堅持，最後才在萬般不捨下批准了這份辭呈。菊姐是我政治生涯中重要的前輩，也是我心中最敬重的阿姐。」

潘孟安說：「菊姐的一生奉獻給了台灣的民主，在白色恐怖時期，他是極少數被以死刑起訴的政治犯，在那個隨時會與世界告別的時刻，他早已寫好遺書，平靜地面對死亡與鐵窗，將青春與生命全然託付給她深愛的台灣，與無數的先烈先輩走過那段血淚斑斑的白色恐怖。看著那些對他潑去無數的髒水，我感到萬分不捨。菊姐的心中始終牽掛台灣，看到這份辭呈，我心中除了不捨，更多的是對菊姐的敬意與祝福。希望菊姐能好好保重身體，在民主的路上，望菊姐能與台灣繼續前行。」

陳菊在2024年底感冒至高醫就診，但健檢時在右側腎臟發現腫瘤，手術後出院前發生左側腦血管阻塞。監察院去年9月指出，陳菊請假皆依規辦理，且請假迄今，每月薪資36萬元薪資均自願放棄支領，月初即繳入國庫。總統府今天發布總統令宣布，擔任監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員的陳菊已請辭，予以免職。自今年2月1日生效。賴清德今晚出席民進黨尾牙時受訪表示，由監察院副院長李鴻鈞代理陳菊的職務。

