陳菊辭監察院長！監察院最新發聲：因健康因素主動請辭獲准

記者楊士誼／台北報導

因健康問題，監察院長陳菊自2024年12月請假至今，先前才傳出復原狀況良好，預計在農曆年前能夠出院，年後銷假上班。今（28）日宣布辭去監察院長、國家人權委員會主任委員等職務，監察院表示，陳菊因健康因素主動請辭獲准，尊重其意願，也感謝陳菊的堅持與努力，並祝陳菊早日康復。

監察院表示，院長陳菊主動請辭，並經總統於115年1月28日下午發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職；此令自中華民國115年2月1日生效。

廣告 廣告

監察院指出，陳菊院長今因健康因素主動請辭獲准，本院尊重院長意願，也感謝院長為監察職權及人權保障的堅持與努力，並祝福陳菊院長早日康復。

更多三立新聞網報導

陳菊請辭監察院長獲准 國民黨團：新任院長須超越黨派

陳菊請辭監察院長 賴瑞隆發聲「辛苦花媽院長了」：祝福早日完全康復

快訊／陳菊請辭監察院長「2月1日生效」 總統府親揭代理人選

快訊／監察院長陳菊請辭！高雄醫學院「52字」曝近況

