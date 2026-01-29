陳菊辭監察院長！藍要新院長「中立」 綠引詩詞嗆：你們是哪裡太無聊？

記者楊士誼／台北報導

監察院長陳菊因病長期請假，她也在28日請辭獲准，監察院由副院長李鴻鈞暫代院長職。立院國民黨團則要求下任院長需有真正的中立性，更批監察院監督失靈。立院民進黨團幹事長鍾佳濱今（29）日引用清代文人蔣坦的詩「是君心緒太無聊，種了芭蕉，又怨芭蕉」，痛批藍營「既要監察院又怪監察院，你們到底是哪裡太無聊？」

嘆提名屢遭封殺 鍾佳濱：希望憲政可以穩定

鍾佳濱表示，陳菊在民主運動過程中的貢獻大家看得到，她從人權、民主運動到推動台灣民主化的過程中都付出心力，因此被賦予重任接掌監察院長，相信這也是陳菊對國家最後也最能盡心力的地方，然陳菊因健康因素未盡全功，一開始就跟總統提出請辭。

鍾佳濱指出，過去兩年來，藍白侵犯其他憲政機關權責層出不窮，同樣身為憲政機關的總統力求維持憲政的平穩發展，因此請陳菊勉為其難繼續待在位子上。至於接下來是不是有轉圜？他則表示，過去兩年來總統或行政院長的提名人選，都被藍白無理羞辱、詆毀、杯葛與全面封殺，期待開春之後朝野能重新審視行使人事同意權時應秉持的理性與專業，同意陳菊請辭也意味著未來希望監察院不會再遭遇藍白的阻撓，希望在她功成身退後，憲政可以穩定、持續向前。

藍盼新人選中立 鍾佳濱：既要監察院又怪監察院，是哪裡太無聊？

而對於國民黨團痛批監察院監督失靈，對執政黨的貪腐成性視而不見，甚至放縱黑金貪腐橫行，更要求下任院長需「具備真正的中立性與獨立性」，鍾佳濱指出，監察委員來自各界、各黨，李鴻鈞過去也是親民黨的重要核心領導人，他在監察院期間就能秉持這樣的精神，即超乎黨派、獨立行使職權，因此期待直到代理結束的七月前，李鴻鈞能秉持這樣的精神，也能發揮穩定的力量。他也強調，希望未來朝野以更包容的方式，爭取能獨立行使職權的人進入監察院，不願再看到重蹈過去在野黨無理杯葛的覆徹。

鍾佳濱也批評國民黨，過去捍衛五權憲法，如今卻要跟著民眾黨喊著解散監察院，不應該雙標。他指出，憲政體制在沒有經全民同意修改前，我國憲政機關就是包括監察院。他也引用清代文人蔣坦所言「是誰多事種芭蕉，早也瀟瀟晚也蕭蕭，是君心緒太無聊，種了芭蕉，又怨芭蕉」。他質問，監察院難道不是國民黨堅持的五權憲法？過去同陣營的人代理院長，又要怪監察院不能獨立行使職權？「既要監察院又怪監察院，你們到底是哪裡太無聊？」

黨團副書記長張雅琳也直言「國民黨問這問題很疑惑」，過去在大法官或NCC提名中一直都是跨越黨派，國民黨連前黨員都能封殺，現在還要李鴻鈞跨越黨派，難道認為他不是「曾經的自己人」？她認為，這還是要回到國民黨到底清不清楚如何化解對立，而鑰匙就在國民黨身上。

