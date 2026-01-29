陳菊辭監察院長！被問願祝她早日康復？柯文哲：引誘我講人家壞話？

民眾黨創黨主席柯文哲。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

監察院長兼國家人權委員會主委陳菊自2024年底因病住院請假迄今，總統府昨宣布准辭。過去曾痛批陳菊「是較肥的韓國瑜」、「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」等語的民眾黨前主席柯文哲今（29日）被問是否會祝她早日康復，柯無奈晃了一下頭，略顯尷尬，並指陳菊請假已一年，若健康狀況不行，那就請辭，並反問「要引誘我講人家壞話嗎？不用吧」。

柯文哲上午出席第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會，會前接受媒體聯訪，媒體提問，陳菊請辭，有沒有什麼話想對她說、祝她早日康復？柯文哲聽聞後，晃了一下頭，有點口吃，再度問媒體「啊、啊妳的問題是什麼？」

廣告 廣告

記者又復述了一遍，「有沒有要祝她早日康復？」柯文哲說，「對啦，這……都已經一年了」，柯表示，「反正就、就是，如果健康狀況不行，那就請辭，啊就好好養病，就這樣」。

柯文哲稱，他也不曉得這種題目要講什麼，「要引誘我講人家壞話嗎？不用吧」。現場媒體追問，是否覺得陳菊之前請假還領薪水有點太久，約一年時間？柯文哲回應，所以現在不是要成立什麼政務官的權利義務法案？就是因為若是事務官，有請假規定，可是政務官沒請假規定，所以他倒覺得是這樣，凡事不要以個案來處理，遇到個案時想一想，遇到通案時怎麼處理。

柯文哲稱，所以國家一定是先有個案，個案中慢慢建立一個通則，變成一個通案法律，就這樣，所以，利用陳菊這案子建立政務官的權利義務法案，這合理。

至於被問誰適合接任監察院長，柯文哲則說，他是主張監察院廢掉算了，講完後，柯笑了一下，直言應趁機這次總預算，就把監察院預算全部刪掉，不一定要修改憲法，他常常說，先有不成文法、慣例，才形成法律，現在要修改憲法哪有可能，既然全世界大部分國家還是三權分立，就不要再搞什麼五權分立的很奇怪制度，「三權分立，就把監察院廢掉就好了」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

王鴻薇稱陳菊請假到頂 監察院駁：王少算了2年度共60天休假

賴清德同意陳菊請辭 總統府：病情持續進步、但完全康復仍需時間