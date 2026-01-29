陳菊辭監院長 藍黨團指「選前甩政治包袱」：籲脫離黨派色彩

國民黨立院黨團。王家俊攝



針對監察院長陳菊請辭獲准，國民黨立院黨團聲明表示，准辭的關鍵在於總統賴清德只想為年底的九合一選舉前清場止損，避免陳菊變成政治包袱罷了，並呼籲下一任繼任者必須徹底脫離黨派色彩，具備真正的中立性與獨立性。

國民黨團發表新聞稿指出，監察院長陳菊請辭獲准，只是面對監察院長期空轉與社會公信力喪失的遲來止血。過去數年，監察院監督不力、功能失靈，對執政黨的貪腐成性視而不見，甚至放縱黑金貪腐橫行，淪為實質的護航機關。

國民黨團說，此種「尸位素餐」的表現已讓中華民國憲政法治蒙羞。本黨團認為，准辭的關鍵在於賴清德只想為年底的九合一選舉前清場止損，避免陳菊變成政治包袱罷了。

國民黨團要求總統府，下一任繼任者必須徹底脫離黨派色彩，具備真正的中立性與獨立性；若新提名人選仍淪為「派系酬庸」，本黨團將行使最嚴格的同意權審查，絕不容許監察院淪為執政黨酬庸兼護航的政治工具。

