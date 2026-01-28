陳菊退休早有時間表 綠營人士曝她最新健康狀況

監察院長陳菊請辭獲准，引發各界關注，其多位子弟兵、綠營知情人士透露，陳菊早有請辭規畫。（本報資料照片）

監察院長陳菊請辭獲准，引發各界關注，外界揣測陳菊突退休，是否身體健康再度出狀況，對此，其多位子弟兵、綠營知情人士均反駁此說法，並透露陳菊早有請辭規畫，且曾多次提出辭呈，只是總統府有其考量，與身體健康狀況無關。對此，高醫也表示，目前陳菊整體復健狀況穩定且持續進步中。

陳菊前幕僚、高市議員黃彥毓表示，其實花媽已經多次向賴清德總統表達辭職之意，只是賴清德可能有其考量，所以才在此時准辭，絕對並非外界揣測的身體臨時出狀況所致，據他了解，陳菊的身體狀況都朝好的方向持續進步中。他認為，陳菊辭職不是壞事，反而可以好好養病，期望她能早日康復。

花媽子弟兵、高市議員簡煥宗透露，陳菊當時身體有狀況時，就有請辭的念頭，想離開那個位置，對於她請辭獲准，「這樣很好啊！可以好好靜養」，而事實上她也每個月將薪水繳回去，如今正式請辭也可避免外界對她再三質疑。

綠營人士表示，據他了解，陳菊退休的規畫並非一時之間決定，而是已經規畫一段時間，只差在時間點的問題，畢竟多次中風復健之路漫長，退休必定是考慮選項之一，推測陳菊選在此時請辭，是不想造成太多社會紛擾，甚至與選舉有相關連結，所以才在民進黨縣市首長初選結束後辭職。

側面了解，陳菊住院期間，一度礙於顏面，不想生病的狀況被外人看見，因此婉拒家人以外的政壇人士探望，除了賴清德總統、副總統蕭美琴、前總統蔡英文之外，幾乎沒有政治人物探視，後來獲陳菊首肯後，昔日幕僚、子弟兵才陸續前往探視。

據透露，陳菊氣色不錯，「身體狀況看起來很ok」，不少友人、後輩會前往探視、陪她說說話。至於為何選在這個時機點請辭？親菊人士為她抱屈，她之前一直被攻擊戀棧、霸占監察院長位置不辭，心情多少受到影響，這對生病的人不太好，推估之前就有規畫，而非一時起心動念。

高醫表示，監察院陳菊院長在高醫醫療團隊妥善照護下，目前整體復健狀況穩定且持續進步中，感謝社會各界的溫暖關心與祝福。

