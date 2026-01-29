陳菊「卡位1年多」被罵翻！賴清德說話了

▲監察院長陳菊因病請假一年多，近日終於請辭獲准。（圖／翻攝自陳菊臉書）

[NOWnews今日新聞] 監察院長陳菊2024年底於右腎發現有3.5公分腫瘤，開刀切除後，出院前一天又左腦血管栓塞，導致右下肢無力，請假休養超過1年，期間曾多次請辭未獲准，不過月薪均繳回國庫，金額達468萬餘元；總統府昨（28）日發布總統令，宣布陳菊已請辭，將於2月1日生效。今日稍早，總統賴清德也親自發聲，感謝菊姐一生為人權、民主付出的心力。

賴清德在臉書發文表示，最近，菊姐因為健康因素，需要長期接受治療與復健，再次提出辭呈，他也勉予同意。賴清德提及，菊姐是美麗島事件受刑人，一生為民主犧牲奉獻，先後擔任國民大會代表、高雄市市長與總統府秘書長等職務，長年投入公共事務，對國家社會貢獻深厚。

賴清德回憶起，陳菊擔任高雄市長時，他是台南市長，兩人互相幫忙、一起行銷城市；後來無論彼此各自擔任什麼職務，閒聊時的話題，總會回到台灣的民主和未來。最後，賴清德也感謝菊姐一生為人權、民主付出的心力，「請好好休養、專心復健，早日恢復健康」。

貼文才曝光不久，至今已湧入上千則回覆，網友紛紛留言打氣，「祈禱花媽平安健康」、「感謝每一個為台灣付出的人，辛苦了！台灣加油」、「謝謝花媽為民主的付出，祝福早日康復」，不過也有網友狠酸「終於是被罵翻才願意離開…」、「早該下位，站著茅坑不拉屎」、「下一位是誰要接肥缺？青鳥有沒有機會？」。

