陳菊一年沒上班也不用下台？ 黃國昌質疑：「假別混用」乾脆辭職
[Newtalk新聞] 監察院長陳菊自2024年12月起因病長期請假距今已一年時間，立法院司法及法制委員會今（31）日排審「政務人員法草案」，民眾黨立委黃國昌在質詢中，針對政務官請假制度、監察院運作正當性及相關法制缺口，與銓敘部長施能傑及監察院代表展開激烈交鋒。
黃國昌指出，依現行制度，政務官請病假究竟可以請多久，社會大眾並不清楚。對此，銓敘部長施能傑說明，依《公務人員請假規則》，政務官可先請完事假、休假後，再請病假，並在「兩年內」以「一年」為上限。
不過，黃國昌進一步追問，截至目前為止，監察院長陳菊是否已超過可請假的年限。監察院人事室主任劉佳慧回應指出，陳菊院長因公職年資較長，一年可享有約30天休假，加上事假與病假合計，需先將這些假別用完，之後才會進入所謂的「延長病假」計算；並表示明（2026）年仍會重新計算當年度的事假、病假與休假。
對此說法，黃國昌質疑，監察院是以「假別混用」方式規避限制，形同將事假、病假與休假混為一談，藉此延長院長實際未上班的時間。他直言，病假就應該是病假，不該透過行政操作來模糊界線、拖延時間。
黃國昌也進一步指出，問題的根源在於台灣至今未制定《政務人員法》，導致政務官的權責與去留缺乏明確規範。他提及，2012年版本的《政務人員法》草案中即明定，政務官若因病無法執行職務超過一年，即應辭職，顯示現行制度存在明顯漏洞。
最後，黃國昌直言，監察院長長期請假卻未辭職，不僅引發社會觀感不佳，也凸顯監察院運作形同「沒有院長也照樣運作」，讓外界質疑其存在必要性與制度合理性。他呼籲，應正視制度缺失，補齊政務官任用與請假規範，避免國家機關淪為形式運作。
