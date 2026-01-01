陳菊「腦血管阻塞」病倒滿12個月…傳因習俗趕出院？陳其邁回應了

記者簡榮良／高雄報導

太久沒在鏡頭前露面，各界從關心到揣測。74歲監察院長陳菊因流感健康亮紅燈，健康檢查時發現右腎長了腫瘤，切除後準備出院，卻又突然發現右下肢無力，經檢查發現左側腦血管阻塞，住院迄今已逾12個月，一度遭誤傳死訊「陳菊走了？」驚動警方抓人。外傳花媽考量傳統習俗避免在醫院過年，將趕在農曆年前出院，年後銷假上班。對此，市長陳其邁話說的保守，僅表示花媽恢復良好，出院一說，毫無所悉。

外傳花媽考量傳統習俗避免在醫院過年，趕在農曆年前出院，年後銷假上班。對此，市長陳其邁話說的保守。（圖／翻攝畫面）

陳菊前年12月因不克出席監察院赴行政院例行巡查，才驚傳得了流感至高醫就診，在例行性健康檢查時，發現右側腎臟有一顆3.5公分腫瘤，經高醫團隊評估後，以達文西機械手臂順利切除腫瘤，陳菊術後恢復良好。而原先預計術後3至5天出院，怎料陳菊在出院前一天早上右下肢無力，經檢查後發現是左側腦血管阻塞，又住院接受治療，出加護護病房後，入住高樓層自費國際病房至今近12個月。住院期間，陳菊自願放棄每月薪資36萬元，於每月初繳入國庫。

網傳陳菊死訊，警方追查IP位置，逮到發文者女碩士生。（圖／翻攝畫面）

有媒體報導，陳菊曾向總統賴清德請辭，但未獲批准，主因是提名人選恐怕藍白都不同意，傾向由她續任。陳菊目前已恢復行走能力，雖然語言表達受損，但整體狀況並非完全無法負荷公務，同時傳出考量傳統習俗多避免在醫院過農曆年，因此不排除在農曆年前、2月初出院，確切日期尚未拍板。

陳菊入住高樓層自費國際病房至今近12個月。住院期間，自願放棄每月薪資36萬元，於每月初繳入國庫。（圖／翻攝畫面）

對此，陳其邁表示，花媽身體恢復狀況良好，不過是否回歸監察院長崗位，他毫無所悉，希望花媽能夠加油，身體能夠更加健康。話點到為止，就怕多說留給外界更多揣測空間。

而「菊系人士」則澄清沒聽說出院消息，強調花媽持續復健中，確切情況需由院方或家屬說明為準，外界無需過多揣測

「菊系人士」澄清沒聽說出院消息，確切情況需由院方或家屬說明為準。（圖／翻攝自陳菊臉書）

