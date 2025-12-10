陳菊「腦血管阻塞」病倒11個月了…賴瑞隆發黑白照「想念1件事」！

記者簡榮良／高雄報導

第一眼還真不小心看錯。74歲監察院長陳菊月前因流感健康亮紅燈，健康檢查時發現右腎長了腫瘤，切除後準備出院，卻又突然發現右下肢無力，經檢查發現左側腦血管阻塞，住院迄今已逾11個月，一度遭誤傳死訊「陳菊走了？」驚動警方抓人。今（10）日適逢美麗島事件46週年，有意角逐高雄市長的立委賴瑞隆貼出陳菊年輕照，並且下：「想念陳菊，願她早日康復完成」。

今（10）日適逢美麗島事件46週年，有意角逐高雄市長的立委賴瑞隆PO文表示，「想念陳菊，願她早日康復完成」。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

陳菊去年12月因不克出席監察院赴行政院例行巡查，才驚傳得了流感至高醫就診，在例行性健康檢查時，發現右側腎臟有一顆3.5公分腫瘤，經高醫團隊評估後，以達文西機械手臂順利切除腫瘤，陳菊術後恢復良好。而原先預計術後3至5天出院，怎料陳菊在出院前一天早上右下肢無力，經檢查後發現是左側腦血管阻塞，又住院接受治療，目前陳菊已轉出加護病房，入住高樓層自費國際病房至今近11個月。

今日適逢美麗島事件46週年，各界發文紀念，有意角逐高雄市長大位的立委賴瑞隆曾受陳菊提拔為海洋局、新聞局長，今日特別發文「想念陳菊」希望陳菊早日復健完成，並引用她過去的名言「願我深愛的故鄉──台灣的人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活」，以此紀念美麗島事件46週年以及世界人權日。

陳菊病倒後遲遲未現身，外界相當關心近況。（圖／翻攝畫面）

