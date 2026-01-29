陳菊「責任心重」病後多次請辭...潘孟安發與菊姐相擁照：看到她被潑無數髒水萬般不捨

監察院長陳菊請辭獲准，總統府秘書長潘孟安昨（28）日在臉書發文表示，陳菊病後曾多次提出請辭之意，這陣子雖然身體逐漸好轉，但責任心重、再次堅持請辭，總統才萬般不捨批准辭呈，看著那些對陳菊潑去無數的髒水，他感到萬分不捨，「看到這份辭呈，我心中除了不捨，更多的是對菊姐的敬意與祝福。」

潘孟安昨晚在臉書貼出和陳菊相擁的照片，他表示，這段期間，陳菊院長因為身體不適而請假，卻遭受到無數無情的抹黑及政治口水。

潘孟安表示，事實上，早在生病之初，菊姐第一時間就已經向總統請辭，當時總統希望他先以健康為重、安心養病，菊姐仍多次提出辭職之意。

「這陣子菊姐的身體雖然漸漸好轉，但她責任心重，不想因為自己復健而耽誤了公務，再次堅持請辭」，潘孟安說，總統感佩這份對責任的堅持，最後才在萬般不捨下批准了這份辭呈。

潘孟安強調，菊姐是他政治生涯中重要的前輩，也是他心中最敬重的阿姐。菊姐的一生奉獻給了台灣的民主，在白色恐怖時期，是極少數被以死刑起訴的政治犯，在那個隨時會與世界告別的時刻，她早已寫好遺書，平靜地面對死亡與鐵窗，將青春與生命全然託付給她深愛的台灣，與無數的先烈先輩走過那段血淚斑斑的白色恐怖。

潘孟安嘆道，看著那些對陳菊潑去無數的髒水，他感到萬分不捨，「菊姐的心中始終牽掛台灣，看到這份辭呈，我心中除了不捨，更多的是對菊姐的敬意與祝福。希望菊姐能好好保重身體，在民主的路上，望菊姐能與台灣繼續前行。」

