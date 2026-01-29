陳菊19歲起投入黨外運動 曾任3屆高雄市長成南霸天

政治中心／林靜、李澤民 台北報導

監察院長陳菊昨（28號）請辭獲准，今年75歲的陳菊，19歲投入黨外運動，在美麗島事件中被以"叛亂罪"起訴，面臨唯一死刑的威脅，她依舊奮不顧身，後來一路從地方到中央，照顧勞工，還擔任三屆高雄市長，成為南霸天，黨內人人喊她一聲菊姐，影響力可見一斑！

監察院長陳菊（2024）：「踏進來這個地方，我的心情還是非常地沉重，我在這裡被逮捕受到軍事審判，在場我們的很多前輩，同志好友都曾經，跟我一樣走過這條路。」

每次重返白色恐怖景美紀念園區，陳菊就難掩激動情緒，從19歲就投身黨外運動的她，在美麗島事件中成為政治犯，一度被以「叛亂罪」起訴，後來在國際聲援關注下才逃過一死，但回想為民主自由出生入死的過往，她從不後悔。





陳菊（1997）：「參與一個大時代的改革，有不一樣的很深沉的快樂，形式是痛苦環境是痛苦，但是你滿足你人生的浪漫，追求你的理想，你為了你的理想獻身。」

現年75歲的陳菊是台灣民主運動代表之一，1969年擔任省議員郭雨新秘書、開始投入黨外運動，1979年，在美麗島事件中成為政治犯，入獄服刑時間長達6年。陳菊的一生，都和台灣民主運動密不可分，從黨外小妹"阿菊"，到後來的菊姐、花媽，是不僅是民進黨創黨18人之一，更是黨內人人尊敬的溫暖大前輩。

陳菊：「有超過50萬人站出來，50萬人站出來挺陳水扁啦。」

"菊姐"渾厚高亢有磁性的嗓音、超高辨識度，是過去民進黨各大造勢場合，主持人不二人選，她在黨內不只輩分崇高，也有強大政治能量。1994年出任扁市長時期北市府社會局長、1998年擔任高雄縣府社會局長，2000年出任扁政府勞委會主委，2006年當選高雄市長、2010年縣市合併連任、2014年更以99萬票、創高雄市長得票紀錄，2018年擔任總統府秘書長，2020年出任監察院院長至今。2019年的蔡賴之爭，她的這段表態，更扮演關鍵角色。





時任總統府秘書長陳菊（2019）：「賴院長是我長期的兄弟，我一向非常地愛護他，我想今天我作為總統府的秘書長，總統的幕僚長，我當然支持總統連任，但是我想我尊重賴院長，他的任何說法。」

不過就在監察院長任內，前年底陳菊因流感住院，卻在檢查時發現右腎長了腫瘤，切除後準備出院，卻又突然出現中風，如今辭職再成話題，也讓人想起她傳奇的人生。





