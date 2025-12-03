陳華同框人氣萌娃「湘荷妹妹」 母愛噴發招認：好喜歡小孩

陳華受獲擔任台灣知名服裝品牌代言人。MAJOR MADE提供

串流破億、人氣急升的新生代小天后陳華，今年冬天不只在音樂榜單火力全開，更在時尚圈掀起話題！她驚喜接下台灣知名服飾品牌最新一季外套代言，一出手就以青春氣息、超強穿搭力征服眾人，她笑說：「真的超級榮幸！完全是挖到寶藏！」

陳華對這次代言的多機能外套驚呼連連，從外型、質感到實穿度都讓她一秒愛上；拍攝廣告那天，陳華直接被「外套大軍」包圍，瞬間眼冒愛心，對於代言服飾每一處細節都讚嘆不已，對於團隊用心相當感動：「真的太真誠、太努力了！讓人會想更支持！」

陳華受獲擔任台灣知名服裝品牌最新代言人。MAJOR MADE提供

與人氣萌娃湘荷首次同框

這次代言拍攝最大驚喜，就是找來人氣萌娃「湘荷妹妹」一起入鏡。兩人一見面就火花四射，逗趣互動立刻成為現場焦點。陳華笑說：「她根本小大人！講話清楚又有邏輯。」最爆笑的一幕，是陳華想逗湘荷喊她「漂亮的姐姐」，沒想到小萌娃直接安靜、轉頭、快步離開，反差萌讓全場爆笑。

拍攝時，兩人互動相當親密，陳華說：「我們有give me five、也有抱抱！真的超可愛！」被問到與小孩合作是否壓力山大？她豪邁搖頭：「完全不會！我本來就很喜歡小孩，我自己也算大孩子，跟他們工作超療癒。」

陳華受獲擔任台灣知名服裝品牌最新代言人。MAJOR MADE提供



