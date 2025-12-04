陳華同框萌娃被打槍 湘荷秒拒誇「漂亮姐姐」

陳華分享「華華式穿搭」祕訣。MAJOR MADE提供



陳華接棒蔡依林、林依晨、安心亞、柯震東、瘦子代言「MAJOR MADE」六代多機能登峰外套，還與網紅萌娃湘荷拍攝影片，她透露首次見到湘荷便忍不住讚嘆：「她根本像小大人！」不僅語言能力清晰、有邏輯，更展現獨立且勇於表達「不」的性格，讓她相當欣賞。

2人逗趣又真誠的互動立刻成為網路焦點，其中一段互動更讓全場爆笑，當陳華試著逗湘荷說出「漂亮的姐姐」時，湘荷竟瞬間安靜、轉身小跑步離開，儘管如此，陳華分享：「我們也有親密互動喔！不只有 give me five、還有抱抱，真的超可愛。」

與小孩及動物同台拍攝是否感到壓力？陳華笑說：「完全不會！我本來就很喜歡小孩，而且我覺得我自己也是大孩子，跟小朋友相處很療癒、很真實，整個拍攝過程超級開心。」

陳華也分享「華華式穿搭」祕訣：「冬天女生還是會想漂亮一下，可以裡面穿小裙子，再搭辣妹發熱衣、毛絨外套做層次，最後穿上登峰外套，整套看起來又氣質又有個性，很好看。」

