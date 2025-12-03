陳華接棒蔡依林、安心亞代言！ 超親密互動人氣萌娃湘荷

記者林政平報導／陳華接棒蔡依林、林依晨、安心亞等女星，擔任機能服飾的代言人，她開心的說「真的超級榮幸！完全是挖到寶藏品牌！」也透露品牌不只服飾好看、機能強大，背後更充滿用心的理念與可愛真誠的團隊，讓她穿得舒適、拍得開心，代言更充滿成就感。近日天氣轉涼，陳華也溫馨提醒大家：「趕快入手，今年冬天有它就夠了！」

陳華日前遠赴韓國工作，正好親自驗證登峰衣性能，分享氣溫僅約 10 度的寒風環境中，她只需穿著薄長袖搭配登峰外套就能感受到足夠保暖，「真的很實穿！」讓她對品牌性能相當有信心。

除了服裝拍攝外，此次陳華也與人氣萌娃湘荷搭檔合作拍攝影片，兩人逗趣又真誠的互動立刻成為網路焦點。陳華透露首次見到湘荷便忍不住讚嘆：「她根本像小大人！」不僅語言能力清晰、有邏輯，更展現獨立且勇於表達「不」的性格，讓她相當欣賞。其中一段互動更讓全場爆笑，當陳華試著逗她說出「漂亮的姐姐」時，湘荷竟瞬間安靜、轉身小跑步離開，反差讓所有人笑聲不斷。

儘管如此，陳華分享：「我們也有親密互動喔！不只有 give me five，還有抱抱，真的超可愛！」而對於與小孩及動物同台拍攝是否感到壓力，她則顯得輕鬆自在：「完全不會！我本來就很喜歡小孩，而且我覺得我自己也是大孩子（笑）。跟小朋友相處很療癒、很真實，整個拍攝過程超級開心。」

