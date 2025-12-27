陳華被虧是豬隊友 激發「頑強戰鬥力」吳宗憲讚爆

《綜藝玩很大》11周年遠赴加拿大拍攝特別企劃，在12月20日播出的完結篇中，挑戰極限「高空彈跳」的熱血畫面，成功奪下全體4+、15至24歲收視時段冠軍。最新一集，邀請到眾多女神，其中校園女神陳華平時思緒清晰，沒想到玩起遊戲來卻發現「手腳不靈光」，被虧是豬隊友。

《綜藝玩很大》迎來成軍11週年，左起：校園女神李懿、草莓、莊錠欣、柯有倫、吳宗憲、KID、Amanda、梓梓、陳華。（圖／綜藝玩很大）

走過11個年頭，主持群感觸良多，身為靈魂人物的吳宗憲坦言，每次錄影都能讓他找回「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊長期堅持高品質內容的毅力感到由衷佩服。被封為節目拚命三郎的KID（林柏昇）則表示，自己非常享受每一次未知的挑戰，也期待能與觀眾一同邁向下一個11年。

本集亮點祭出「美女牌」，邀請校園女神陳華、莊錠欣、啦啦隊女神草莓，以及梓梓、李懿、Amanda同場較勁。其中首次挑戰節目的陳華成為全場焦點，原本思緒清晰的她在闖關時卻意外展現「手腳不靈光」的呆萌模樣，頻頻出錯受罰，被虧是「豬隊友」。儘管過程卡關，陳華在懲罰環節挑戰破氣球時展現出頑強戰鬥力，讓吳宗憲大讚她完全抓到了《玩很大》的靈魂。

陳華闖關出現反差萌。（圖／綜藝玩很大）

此外，本集迎來全新陣容，由最懂KID、曾是黃隊核心戰力的柯有倫擔任黑魔王，PK最強地主隊。柯有倫憨厚的大哥形象深植人心，第一次參與節目就拿下首勝，這次再度領軍黑隊，在遊戲中全力以赴、認真拚戰，將與常勝軍KID展開激烈對決。

