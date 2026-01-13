陳華「變裝」神祕口罩女 力挺好友菲道爾簽名會

菲道爾日前在台北、高雄兩地舉辦新專輯簽名會。（圖／群石國際提供）

擁有多首億級點擊神曲〈阿拉斯加海灣〉、〈在迦納共和國離婚〉的馬來西亞創作才子菲道爾，日前在台北、高雄兩地舉辦新專輯《六一九》簽名會，現場不僅吸引大批歌迷，好友陳華更驚喜喬裝成「口罩神祕女子」現身台北場力挺，讓菲道爾直呼：「驚嚇變驚喜。」

陳華為了力挺曾合唱〈月亮失約了〉的戰友菲道爾，特地戴上帽子與口罩偽裝成歌迷，菲道爾感動表示：「真的太用心，回馬來西亞前一定要請她吃飯。」這段插曲也讓他笑稱隔天到高雄場時，看到戴口罩的歌迷都會忍不住「疑神疑鬼」，猜測是否有隱藏嘉賓。

陳華戴上帽子與口罩偽裝成歌迷，為了力挺曾合唱〈月亮失約了〉的戰友菲道爾。（圖／群石國際提供）

簽名會除了演唱新歌〈能遇見，就很不錯了〉回饋粉絲，菲道爾此行更特別親自將專輯送到一位台灣中獎歌迷手中，完成發片時的承諾。看著歌迷分享音樂如何陪伴他們度過低潮，菲道爾感性表示：「創作時雖然是一個人，但能透過音樂走進大家的生命，這對我而言是最大的動力。」

展望2026年，菲道爾透露將是「持續累積」的一年，目前正積極籌備新作品。他由衷感謝台灣歌迷的支持，並承諾會努力將音樂帶到更多地方，期待很快能再度來台與大家見面。

