陳衣宸《冰冰Show》獻唱媽祖

陳衣宸《超級冰冰Show》扮媽祖。

記者戴淑芳∕台北報導

「樂天歌姬」陳衣宸跟媽祖很有緣，歌唱教室旁邊就是媽祖廟，3年前有師姐預言她會為神明唱歌，果然就推出了〈聖母媽祖〉，特別上《超級冰冰Show》扮媽祖分享。

陳衣宸從3歲開始聽音樂，參加各地的歌唱比賽拿冠軍，賺回電冰箱、電風扇等家電用品。從大三開始就當歌唱老師，一開始是為了賺零用錢，後來是為了陪伴失智的媽媽，歌唱老師變成了她的正職。

因為女兒沒上電視是媽媽最大的遺憾，因此她上了三立《超級紅人榜》，一共征戰431天，「我的目標不是過關，只是想要留在節目中，讓媽媽可以在電視上看到我。」

陳衣宸跟媽祖很有緣，歌唱教室旁邊就是媽祖廟，3年前有師姐預言她會為神明唱歌，因此她遇到了〈聖母媽祖〉這首歌，但等了3年才找到從事建築業的金主決定幫她出單曲，並花錢舉辦「聖母媽祖巡迴演唱會」，第一站在彰化社頭的演出就找來白冰冰主持。跟神明特有緣的白冰冰也被她的歌聲感動，特別邀請她上《超級冰冰Show》扮媽祖唱歌。

陳衣宸下一場演唱會是11月15日在西螺的新天宮，她希望能繼續唱下去，讓台灣1047間的媽祖廟信眾都能聽到。