陳見賢元旦升旗像爆蔣經國？！網驚分不清 本尊回應了

國民黨2026新竹縣長人選至今未定，原本有立委林思銘、現任新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩有意角逐，日前經黨中央協調後，林思銘確定退出。而昨（1日）是元旦，新竹縣政府於府前廣場舉行升旗典禮，陳見賢也有現身現場，但眼尖網友發現他換上了一副經典的「黑框眼鏡」，直呼「有神似蔣經國！」對此，他也回覆「 真的嗎？謝謝您的讚美」。

陳見賢昨在臉書發文分享參加縣府升旗典禮畫面，並分享3張照片，其中有兩張都有他戴著黑框眼鏡的畫面。他並寫下馬年，象徵向前的力量，祈願國運昌隆、人民安居樂業，也願每一位縣民事事順心、天天開心。而他則是身穿淺藍色夾克，搭配一副黑框眼鏡出席典禮，意外引發網友討論，有人就留言說「像蔣經國欸」、「經國、見賢，傻傻分不清楚」。

另外，針對林思銘確定退出初選，陳見賢日前也透過競選辦公室發聲明，隔空感謝林持續堅守立法院，為國家、為人民全力打拚，也一步一步實踐他對新竹縣民的承諾。國民黨在新竹縣一定要團結，因為唯有團結，才有勝選的機會，也才能真正為地方爭取更多建設與資源。

