陳見賢參選 新竹縣長選戰大亂鬥

新竹縣副縣長陳見賢（中）27日宣布參選新竹縣長，並邀請跨黨派縣議員、鄉鎮長前來站台。（邱立雅攝）

新竹縣副縣長陳見賢27日大動作宣布參選新竹縣長，竹北市長鄭朝方的哥哥無黨籍新竹縣議員鄭朝鐘到場站台，他受訪說「現階段支持陳見賢參選縣長」；被點名可能代表民進黨參選新竹縣長的鄭朝方回應「哥哥有他自己的想法，我管不住他。」也表態參選的藍委徐欣瑩說，有信心黨中央會找出最佳人選，找到支持度最高、最能勝利者；藍委林思銘則說一切仍有變數，會努力拚到最後一刻。

陳見賢昨與除竹北市、竹東鎮之外的11位鄉鎮長，及跨黨派議員、地方社團上百人，在議會宣布參選下屆縣長，議長張鎮榮直言陳見賢是國民黨唯一支持的不二人選。陳見賢說，國民黨人才濟濟，黨內同志若要參選，待初選機制出爐，他身為新竹縣黨部主委，一定行政中立，該辭主委就辭。

廣告 廣告

艾普羅行銷市場研究股份有限公司日前公布下屆新竹縣長人選支持度，藍營以徐欣瑩最高，若是鄭朝方對上徐欣瑩，鄭以36.8％小勝徐的33.9％，但在3％誤差範圍內，兩人幾乎打平。該民調也翻轉過去外界對新竹縣藍大於綠的印象，隨著竹北外來人口愈來愈多，政黨支持度已與過去大不相同，鄭、徐勢均力敵，也代表新竹縣可能已非藍營百分百囊中物。

對於陳見賢的大動作，林思銘發聲明稱一切仍有變數，會努力拚到最後一刻，爭取鄉親支持。徐欣瑩也直言新竹縣的政治情勢已和過去大不相同，明年須推出最強的候選人，才能面對鄭朝方來勢洶洶挑戰。陳見賢昨就民調落後一事說，民調是一時的，請所有好友為他加油，他會更加努力。

相較國民黨有整合難題，鄭朝方早被外界認定是民進黨唯一人選，甚至被藍營當假想敵。令人意外的是，鄭朝鐘昨也為陳見賢站台，雖然他說出席純粹是自己的意思，跟家人無關，但鄭朝方隨後也說「哥哥有他自己的想法，我管不住他，也管不住鄭家，同樣鄭家也管不住我。」卻被認為有模糊陳見賢造勢之效。

竹北人口已突破22萬人，超越彰化市成全台最大縣轄市，人口結構年輕化，是縣長選舉的關鍵戰場。鄭朝方有操作議題空戰優勢，對此陳見賢請來前竹北市長何淦銘擔任競選總執行長，破鄭現任優勢之意不言而喻。