陳見賢在竹東首場造勢湧入三千餘人 強調一起奮戰到底

陳見賢在竹東首場造勢湧入三千餘人，陳見賢（中）強調，竹東必須同步處理托育、托嬰、教育資源與辦學領導模式，才能突破十萬人口。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣長參選人陳見賢十日下午於竹東鎮戲曲公園舉辦「鄉親有約」團結大會，現場湧入超過三千名鄉親到場力挺，藍色黨旗隨風翻湧、氣勢如潮，展現溪南地區高度凝聚的政治能量與國民黨基層堅定團結的意志。

國民黨團書記長張良印表示，陳見賢擔任副縣長期間「一定找得到人」，對新竹縣十三鄉鎮市、一百九十多個村里狀況相當熟悉，無論是社會福利、長照服務或教育資源配置，關鍵就在於溝通與協調的能力。在張鎮榮議長、王炳漢副議長帶領下，國民黨團全力支持陳見賢，這就是基層最堅定的選擇。

陳見賢表示，竹東是新竹縣重要的生活重鎮，針對未來發展，交通是竹東翻轉的第一把鑰匙，將推動公車班次增加，改善通勤、就近入學與就醫動線，並同步推進竹東轉運站結合行政大樓的整體規劃，預計二０二八年完工啟用。未來該據點不只是交通節點，更是整合行政服務與公共機能的核心；在醫療議題上，溪南地區長期缺乏兒童夜間急診的結構性問題，承諾將立即協調醫療體系，強化夜間醫療量能與救護調度效率，確保孩子在關鍵時刻獲得即時照顧。

對於竹東鎮人口始終無法突破十萬人是結構性問題，陳見賢說，關鍵在於「點、線、面」的整體規劃，必須同步處理托育、托嬰、教育資源與辦學領導模式。他強調，竹東的力量來自深厚的文化底蘊，始終珍視客家「忠貞」與「仁義」的精神，這不只是族群文化，更是一種面對公共責任時不退縮、不自私的態度。新竹縣要擁抱多元、不分你我，團結不是口號，而是願意為共同未來多走一步的行動。他承諾，未來不論角色如何轉換，都會讓改變持續前行。