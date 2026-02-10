陳見賢完成新竹縣長登記 徐欣瑩酸：他領先很多是否支持全民調？

國民黨2026新竹縣長之爭，立委徐欣瑩和新竹縣副縣長陳見賢均表態角逐，其中陳見賢今（10）日上午完成初選登記。至於徐欣瑩陣營，則回應明日會召開記者會說明。徐欣瑩在受訪時表示，既然陳見賢民調數據亮眼，是否支持以「全民調」方式來進行提名程序。

國民黨立委徐欣瑩。（圖／徐欣瑩臉書）

徐欣瑩今日受邀參加新竹市府舉辦的「市畫卷：故宮X新竹數位特展」開幕記者會，接受媒體聯訪時，被問到怎麼看陳見賢已經完成初選登記一事？徐欣瑩回應，她聽說陳見賢民調大幅領先，而且幅度很大，既然陳見賢的民調數據如此亮眼是不是也能夠支持以「全民調」方式進行。

新竹縣副縣長陳見賢。（圖／陳見賢臉書）

媒體持續追問，最後初選結果不論如何，是否會採取其他行動？徐欣瑩則說，大家可能都不知道，她這陣子一直都感到很委屈。由於今天是受到高虹安市長邀請來參加活動，還是以活動為主。

國民黨中央黨部。（資料照／中天新聞網）

另外媒體還問到，怎麼看今日清晨檢調搜索無黨籍原住民立委高金素梅的住處和國會辦公室一事？徐欣瑩則說自己並未了解狀況，並未多談。

