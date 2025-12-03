陳見賢宣布參選新竹縣長！美女發言人激似王淨…背景曝光

新竹縣副縣長陳見賢（中）宣布參選明年縣長，由33歲電視台前主播田芮熙擔任發言人。（圖／本報資料照片）

2026選舉倒數，各縣市已進入備戰狀態，新竹縣長選戰開打，國民黨籍新竹縣副縣長、竹縣黨部主委陳見賢有意參選，據悉其競選團隊逐漸成形、並由33歲電視台前主播田芮熙擔任發言人；田芮熙曝光後被認為外型神似女星王淨，新竹市勞工及青年處處長、在網路有「Z9神龍」稱號的吳達偉，更直呼「新竹王淨」，引發關注。

陳見賢上月27日宣布參選下屆縣長，日前議長張鎮榮曾說，陳見賢是國民黨唯一支持的不二人選；而陳見賢表示，國民黨人才濟濟，黨內同志若要參選，待初選機制出爐，他身為新竹縣黨部主委，一定行政中立，該辭主委就辭。

而陳見賢動作積極，隨後即在本月1日宣布，聘任33歲的前主播田芮熙擔任競選辦公室發言人，強調這不僅是人事補強，更象徵團隊嘗試引入不同世代觀點，讓基層經驗和青年聲音能參與政策與公共討論，未來競選語言將更強調跨世代溝通與理解。

據了解，田芮熙出生於新竹，學生時期在餐廳洗碗打工維持家計，之後投入媒體產業，從廣播學徒做起，逐步做到地方台記者、主播，近年則加入新竹縣文化基金會，從行政基層出發，累積公共事務的第一線經驗，目前在清華大學研究所進修中。而宣布擔任發言人的消息曝光後，其外型引發關注，「Z9神龍」吳達偉1日也在臉書發文直呼：「新竹王淨」。

女星王淨。（圖／金馬提供）

田芮熙日前也在臉書發文，提到認識陳見賢將近8年，稱讚對方遇到難題不閃、不拖、不推；看見問題就捲起袖子去處理；需要承擔不多說，直接站到最前線。而新竹縣正站在非常關鍵的轉折點，人口成長、建設擴張、科技產業加速、教育與社福需求持續變動，因此需要一位能跨界整合、跨世代溝通的人。

田芮熙表示，現在不是單一顏色的問題，而是理念、是做事的方法、是能讓新竹縣往前走的方向。新竹縣正在邁向下一個重要階段，她喊話願所有關心這片土地的人，和他們一起堅定地走下去。

