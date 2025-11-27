陳見賢宣布參選竹縣長，鄭朝方胞兄現身相挺。

國民黨新竹縣長選舉升溫，副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢今（27日）在議會召開記者會，正式宣布投入2026年竹縣長選舉，陳大秀陸戰實力，邀集跨黨派議員出席，甚至連民進黨籍竹北市長鄭朝方胞兄、無黨籍縣議員鄭朝鐘也現身；陳強調，會深化現任縣長楊文科施政成績，以制度、改革與行動並進，讓縣政穩健成長。

記者會聲勢浩大，包括議長張鎮榮、副議長王炳漢、國民黨團書記長張良印，勞動黨羅美文、無黨籍鄭美琴、鄭朝鐘、何智達等議員、各鄉鎮長、代表會正副主席、地方工商、農會等團體都出席，以行動支持。

廣告 廣告

陳見賢指出，竹縣人口達59.7萬人，族群多元、結構年輕，加科學園區與產業鏈高度聚集，使竹縣成為全台不可替代的科技核心。竹縣之所以能在這10年快速成長，是建立在楊文科縣長與縣府團隊推動的基礎之上。未來，他將在現有成果持續深化，並以「長期、可持續、能跨世代延展的制度」為核心，帶領縣政進入下一階段。

陳見賢強調，縣民對教育、交通、托育、長照、生活品質與公共安全的期待，是促使他決定參選的重要理由。下一階段的竹縣需要的是更精準、更有效率的治理思維，透過數據治理與資源整合，讓每一分投入都能用在最需要、也最有效的地方。核心目標始終不變，讓孩子快樂成長、青年安居立業、長者安心樂活，讓縣民的努力被看見，因付出而受尊重，且擁有快樂與希望。

陳見賢辦公室發言人田芮熙指出，地方與黨中央方向一致，將以團結穩住地方治理、延續縣政進步為首要目標，不分黨派、族群，與所有力量攜手合作，2026守住竹縣，為2028政黨輪替奠定堅實基礎。

更多鏡週刊報導

「2025台灣企業永續獎–社會共融領袖獎」 讓永續從關懷被害人開始

少棒狼教練性侵、強制猥褻41名學童、犯行90次 二審維持判各罪1年6月至8年6月不等

分手後意外發現懷孕 23歲狠母11樓窗推落出生男嬰亡遭起訴