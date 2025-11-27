陳見賢宣布參選2026新竹縣長「哥哥去站台」！鄭朝方：我管不住他

國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢今（27日）宣布參選新竹縣長，多名縣議員現身力挺，其中還有民進黨籍竹北市長鄭朝方的哥哥、無黨籍議員鄭朝鐘的身影，引發關注。鄭朝方說，哥哥有他自己的想法，「我管不住他」；鄭朝鐘則說，「我無黨籍啊！」

鄭朝方。（圖／中天新聞）

鄭朝方表示，自己與哥哥都是成年人，都有各自的政治理念。他還說，哥哥有他自己的想法，自己管不住他，也管不住鄭家，同樣地鄭家也管不住自己。鄭朝方認為，陳見賢是一位人緣很好，而且基層組織非常雄厚的副縣長，對他宣布參選縣長，給予祝福。

廣告 廣告

值得注意的是，近期有民調顯示，被國民黨當成假想敵的鄭朝方，對上陳見賢、立委徐欣瑩、林思銘，皆處於領先狀態。對此鄭朝方非常訝異，並指自己擔任竹北市長，不知道為什麼會被抓出來跟他們做民調。被問及中央徵召參選的可能性，鄭朝方說明，中央黨部分為3個步驟處理，第一個步驟為連任屆滿的部分，將透過初選民調等方式進行。其次是連任的部分，最後才是處理艱困選區，中央黨部會徵詢各方意見，或者由中央黨部認為優秀的人才，都有機會擔任縣市首長候選人。

鄭朝鐘。（報系資料照）

鄭朝鐘表示，自己擔任議員3年以來，許多議會事務都向陳見賢請教，當初陳見賢與議長張鎮榮親自邀請他參加記者會，他便一口答應。鄭朝鐘指出，陳見賢同時也邀請了其他無黨籍議員包括鄭美琴、何智達，以及勞動黨的羅美文等人。

鄭朝鐘（後排左一）27日出席新竹縣副縣長陳見賢參選記者會。（報系資料照）

鄭朝鐘認為，目前國民黨內以陳見賢對縣政最為了解，能力也沒有問題，因此現階段支持陳見賢參選縣長。被問及若未來民進黨中央指定弟弟鄭朝方參選縣長該如何因應，鄭朝鐘回應，他與鄭朝方聊過，弟弟目前還沒有要參選的打算，民進黨中央也尚未有指示，這次公開站台陳見賢純粹是自己的意思，與家人無關。

延伸閱讀

影/國3「7車追撞」最新！「車變鐵球」6人緊急送醫

新竹女懷疑同居男友劈腿 酒後情緒失控殺人判刑16年

警車闖進機慢車道！網友驚呼「四輪摩托」 警方：執行任務