陳見賢宣布投入竹縣長選舉 徐欣瑩林思銘皆爭取

（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）竹縣長明年改選，國民黨籍竹縣副縣長陳見賢今天正式表態爭取參選時說，在既有成果上再深化，續推縣政邁向新階段；立委徐欣瑩說，若有需要將全力以赴；立委林思銘說，用成績爭取支持。

陳見賢今天在25名黨籍議員、士農工商社團代表出席力挺，陳見賢接受媒體訪問表示，從政以來，他秉持初衷推動各項政策，未來他將在現有成果上持續深化，帶領縣政進入下一個階段。

他說，縣民對教育、交通、托育、長照、生活品質與公共安全的期待，是促使他決定參選的重要理由，下一個階段竹縣將透過數據治理與資源整合，讓資源運用在最需要、最有效的地方。

徐欣瑩透過文字表示，竹縣的政治情勢已和過去大不相同，迎向明年選戰，國民黨要推出最強的候選人；若竹縣有需要，她會義不容辭、全力以赴。

林思銘透過文字指出，目前國民黨新竹縣長的初選民調未正式展開，一切仍有變數，但他會用成績爭取鄉親的支持，無論最後結果如何，他將努力到最後一刻。（編輯：張銘坤）1141127